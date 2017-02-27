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Владимир Иванов, Сергей Шеханов, Гузялия Дашкова, Олег Дашков и Татьяна Пяткова стали чемпионами России по шашечным поддавкам

Чемпионат России по обратным шашкам (поддавкам) прошёл с 15 по 23 февраля в Челябинске.





Сразу два шашиста стали чемпионами страны в мужской классической программе. Набрав по 6.5 очка из семи возможных при одинаковом коэффициенте, золотые медали завоевали Владимир Иванов из Чистополя (Республика Татарстан) и Сергей Шеханов из Торжка (Тверская область). Бронзовым призёром стал с пятью очками Олег Дашков из Самары.





В женской классической проиграмме чемпионкой России стала Гузялия Дашкова из Самары, набрав 6.5 очка из восьми. Серебро, набрав 5.5 очка, завоевала Дарья Тугай из Челябинска. По коэффициенту уступила ей Татьяна Пяткова из Челябинска, ставшая бронзовым призёром.





Олег Дашков завоевал золотую медаль в молниеносной программе, набрав 6.5 очка из семи. Шесть очков и серебряная награда у Сергея Шеханова, бронзу с 4.5 очками выиграл Савва Заика из Челябинска.



