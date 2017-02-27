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27.02.2017 21:32
Александр Грищук, фото РИА Новости
Александр Грищук выиграл первый этап Гран-при ФИДЕ по шахматам
Первый этап Гран-при ФИДЕ по шахматам 2017 года завершился в понедельник в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты). 

В восьмом, предпоследнем туре российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Ещё одна результативная партия тура - победа украинца Павла Эльянова чёрными над норвежцем Йоном Людвигом Хаммером. Вничью завершилась партия между двумя российскими шахматистами - Александром Рязанцевым и Евгением Томашевским. Ян Непомнящий белыми разошёлся миром с французом Максимом Вашье-Лагравом, а Дмитрий Яковенко - с англичанином Майклом Адамсом. Поделили очки также армянин Левон Аронян с американцем Хикару Накамурой, китайцы Ли Чао и Дин Лижэнь, китаянка Хоу Ифань и венгр Рихард Раппорт, Салех Салем из ОАЭ и испанец Франсиско Вальехо. 

В девятом, заключительном туре Мамедьяров выиграл белыми у Хоу Ифань, Дин Лижэнь - у Ароняна, Эльянов - у Салема. Грищук сыграл вничью чёрными с Вашье-Лагравом, Яковенко разделил очко с Непомнящим, Томашевский миром завершил партию чёрными с Вальехо, а Рязанцев - белыми с Хаммером. Также вничью закончились партии Накамура - Адамс и Раппорт - Ли Чао. 

Итоговую таблицу, набрав по 5.5 очка из девяти возможных, возглавили Грищук, Вашье-Лаграв и Мамедьяров. По дополнительным показателям российский гроссмейстер стал победителем турнира, француз финишировал вторым, азербайджанец - третьим. 

Яковенко занял шестое место, набрав пять очков. Непомнящий с таким же результатом финишировал восьмым. Томашевский занял 17-е место с 3.5 очками, а у Рязанцева лишь три очка и последнее, 18-е место. 

Итоговое турнирное положение: 1. Александр Грищук (Россия) - 5.5 очка, 2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 5.5, 3. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 5.5, 4. Дин Лижэнь (Китай) - 5, 5. Майкл Адамс (Англия) - 5, 6. Дмитрий Яковенко (Россия) - 5, 7. Хикару Накамура (США) - 5, 8. Ян Непомнящий (Россия) - 5, 9. Рихард Раппорт (Венгрия) - 4.5, 10. Павел Эльянов (Украина) - 4.5, 11. Ли Чао (Китай) - 4.5, 12. Франсиско Вальехо (Испания) - 4.5, 13. Левон Аронян (Армения) - 4, 14. Хоу Ифань (Китай) - 4, 15. Салех Салем (ОАЭ) - 3.5, 16. Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - 3.5, 17. Евгений Томашевский (Россия) - 3.5, 18. Александр Рязанцев (Россия) - 3. 

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Города:
Шарджа
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/27/110084.html
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