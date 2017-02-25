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25.02.2017 20:47
Анна Музычук, фото с fide.com
Анна Музычук и Тань Чжунъи сыграют в финале женского чемпионата мира по шахматам
Полуфинальные матчи чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялись в четверг, пятницу и субботу в столице Ирана Тегеране. 

Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк встречалась с украинкой Анной Музычук. В первой партии украинская шахматистка, играя чёрными, в тяжелофигурном эндшпиле провела матовую атаку, заставив россиянку на 64-м ходу признать своё поражение. Во второй партии, получив белый цвет, Музычук уже на 30-м ходу в четырёхладейном эндшпиле завершила партию в свою пользу. Таким образом, матч завершился со счётом 2:0 в пользу старшей из сестёр Музычук, которая стала первой финалисткой турнира. 

Намного упорнее оказалась борбба в другом полуфинале, где встречались Дронавалли Харика из Индии и китаянка Тань Чжунъи. Первую партию с классическим контролем времени китайская шахматистка, игравшая белыми фигурами, завершила на 44-м ходу победой в результате матовой атаки. Во второй партии представительница Индии отыгралась, завершив затяжную борьбу в эндшпиле матом слоном и конём на 162-м ходу. 

В третий игровой день соперницы продолжили борьбу на тай-брейке. Первая партия с 25-минутным контролем времени обернулась дебютной катастрофой для китаянки, игравшей чёрными - уже на 17-м ходу она была вынуждена сдаться из-за неизбежного мата. Однако белыми Тань отыгралась, заставив соперницу капитулировать в эндшпиле на 73-м ходу. В первой десятиминутной партии ферзь и ладья китайской шахматистки, игравшей белыми, соорудили для соперницы к 60-му ходу матовую сеть. Во второй партии аналогичного формата Харика взяла реванш в эндшпиле - на 79-м ходу чёрные сдались, не справившись с проходными пешками белых.

В первой пятиминутной партии, где Тань играла белыми, напряжённая борьба завершилась эндшпилем с разноцветными слонами в котором на 77-м ходжу была зафиксирована ничья - реализовать материальный перевес чёрным было невозможно. Во второй "пятиминутке", где белыми играла Харика, соглашение на ничью последовало в ладейном эндшпиле на 50-м ходу. Судьба путёвки в финал решалась в завершающей блицпартии - "армагеддоне", где белые имеют пять минут против четырёх у чёрных, но при ничейном исходе владелец чёрных фигур объявляется победителем матча. По жребию белый цвет получила индийская шахматистка. Харика имела по ходу партии преимущество, но реализовать его не смогла, а в ничейном ферзевом эндшпиле уступила на 99-м ходу. 

Таким образом, выиграв матч с общим счётом 5:4, вторую путёвку в финал завоевала Тань Чжунъи. Финальный матч, в котором представительница Китая будет сражаться за титул с Музычук, будет состоять из четырёх партий с классическим контролем, а при ничейном счёте чемпионка мира определится на тай-брейке. Первая партия финального матча состоится в понедельник.
Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/25/110078.html
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