Анна Музычук, фото с fide.com

Анна Музычук и Тань Чжунъи сыграют в финале женского чемпионата мира по шахматам

Полуфинальные матчи чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялись в четверг, пятницу и субботу в столице Ирана Тегеране.





Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк встречалась с украинкой Анной Музычук. В первой партии украинская шахматистка, играя чёрными, в тяжелофигурном эндшпиле провела матовую атаку, заставив россиянку на 64-м ходу признать своё поражение. Во второй партии, получив белый цвет, Музычук уже на 30-м ходу в четырёхладейном эндшпиле завершила партию в свою пользу. Таким образом, матч завершился со счётом 2:0 в пользу старшей из сестёр Музычук, которая стала первой финалисткой турнира.





Намного упорнее оказалась борбба в другом полуфинале, где встречались Дронавалли Харика из Индии и китаянка Тань Чжунъи. Первую партию с классическим контролем времени китайская шахматистка, игравшая белыми фигурами, завершила на 44-м ходу победой в результате матовой атаки. Во второй партии представительница Индии отыгралась, завершив затяжную борьбу в эндшпиле матом слоном и конём на 162-м ходу.





В третий игровой день соперницы продолжили борьбу на тай-брейке. Первая партия с 25-минутным контролем времени обернулась дебютной катастрофой для китаянки, игравшей чёрными - уже на 17-м ходу она была вынуждена сдаться из-за неизбежного мата. Однако белыми Тань отыгралась, заставив соперницу капитулировать в эндшпиле на 73-м ходу. В первой десятиминутной партии ферзь и ладья китайской шахматистки, игравшей белыми, соорудили для соперницы к 60-му ходу матовую сеть. Во второй партии аналогичного формата Харика взяла реванш в эндшпиле - на 79-м ходу чёрные сдались, не справившись с проходными пешками белых.





В первой пятиминутной партии, где Тань играла белыми, напряжённая борьба завершилась эндшпилем с разноцветными слонами в котором на 77-м ходжу была зафиксирована ничья - реализовать материальный перевес чёрным было невозможно. Во второй "пятиминутке", где белыми играла Харика, соглашение на ничью последовало в ладейном эндшпиле на 50-м ходу. Судьба путёвки в финал решалась в завершающей блицпартии - "армагеддоне", где белые имеют пять минут против четырёх у чёрных, но при ничейном исходе владелец чёрных фигур объявляется победителем матча. По жребию белый цвет получила индийская шахматистка. Харика имела по ходу партии преимущество, но реализовать его не смогла, а в ничейном ферзевом эндшпиле уступила на 99-м ходу.



