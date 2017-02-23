Игорь Кононов, фото с mfr.ru

Кононов был лучшим в Алма-Ате и приблизился к Колтакову в таблице чемпионата мира по мотогонкам на льду

Третий финал (пятый и шестой финальные этапы) личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялся 18-19 февраля в Алма-Ате (Казахстан).





В первый день по итогам пятого этапа, прошедшего по сокращённой программе из-за неблагоприятных погодных условий, 15 очков набрал Игорь Кононов, 14 - Дмитрий Колтаков, 13 - Дмитрий Хомицевич. Ещё один российский гонщик - Даниил Иванов выбыл из борьбы из-за серьёзной травмы, полученной в первом заезде.





Во второй день Кононов снова заработал 15 очков, Колтаков - 14, Хомицевич и Динар Валеев - по 12. Кононов одержал победу в финальном заезде и набрал по итогам шестого этапа 21 очко, у Колтакова - 19, у Хомицевича - 15, у Валеева и австрийца Франца Цорна - по 13.





В общем зачёте чемпионата Колтаков пока лидирует, набрав 105 очков, но Кононов сократил отставание до двух очков - 103, Хомицевич идёт третьим с 94 очками. Валеев заработал 77 очков, Цорн - 62, Иванов - 56.



