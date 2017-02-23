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23.02.2017 23:01
Игорь Кононов, фото с mfr.ru
Кононов был лучшим в Алма-Ате и приблизился к Колтакову в таблице чемпионата мира по мотогонкам на льду
Третий финал (пятый и шестой финальные этапы) личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялся 18-19 февраля в Алма-Ате (Казахстан). 

В первый день по итогам пятого этапа, прошедшего по сокращённой программе из-за неблагоприятных погодных условий, 15 очков набрал Игорь Кононов, 14 - Дмитрий Колтаков, 13 - Дмитрий Хомицевич. Ещё один российский гонщик - Даниил Иванов выбыл из борьбы из-за серьёзной травмы, полученной в первом заезде. 

Во второй день Кононов снова заработал 15 очков, Колтаков - 14, Хомицевич и Динар Валеев - по 12. Кононов одержал победу в финальном заезде и набрал по итогам шестого этапа 21 очко, у Колтакова - 19, у Хомицевича - 15, у Валеева и австрийца Франца Цорна - по 13.

В общем зачёте чемпионата Колтаков пока лидирует, набрав 105 очков, но Кононов сократил отставание до двух очков - 103, Хомицевич идёт третьим с 94 очками. Валеев заработал 77 очков, Цорн - 62, Иванов - 56. 

Седьмой и восьмой финальные этапы состоятся 4-5 марта в Берлине, а заключительные, девятый и десятый, - 1-2 апреля в голландском Херенвене. 
Города:
Алма-Ата
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/23/110075.html
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