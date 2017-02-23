Владимир Масленников, фото с shooting-russia.ru

Бобкова, Бацарашкина, Масленников и Черноусов стали чемпионами России по стрельбе из пневматического оружия

Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия состоялись на минувшей неделе в Ижевске.





Марина Бобкова из Москвы стала чемпионкой страны по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, показав в финале результат 247.5 очка. Серебро завоевала ещё одна столичная спортсменка - Анна Сушко с 246.9 очками, бронзу выиграла Дарья Болдинова из Московской области (225.7).





В этом же виде программы у мужчин чемпионский титул завоевал Владимир Масленников из Свердловской области, выбив в финале 250.2 очка. Серебро завоевал призёр Олимпийских игр Сергей Каменский из Алтайского края (248.8), бронзу - Илья Марсов из Вологодской области (226.4).





Призёр Олимпиады-2016 Виталина Бацарашкина стала чемпионкой России по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, набрав в финале 245.3 очка. Серебряную награду завоевала Любовь Яскевич из Липецкой области (241.9), бронзовую - Светлана Медведева из Санкт-Петербурга (216.0).





В этой же дисциплине у мужчин чемпионом страны стал Артём Черноусов из Иркутской области с 246.2 очками. Серебро завоевал Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга (242.1), бронзу - Леонид Екимов из Архангельской области (222.1).





Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 метров среди мужчин выиграл Сергей Каменский, набрав в финале 462.3 очка. Второе место занял Сергей Круглов из Архангельской области (454.6), третье - москвич Фёдор Власов (443.5).





В этом же упражнении среди женщин первенствовала Дарья Вдовина из Архангельской области с 455.7 очками. На втором месте Татьяна Харькова из Оренбургской области (453.2), на третьем - Анастасия Галашина из Ярославской области (441.7).





В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин победила Анна Тимофеева из Самарской области с 36 очками. Второй финишировала москвичка Юлия Алипова (31), третьей - Любовь Яскевич из Липецкой области (21).





Победу в этом же виде у мужчин одержал Андрей Щепетков из Самарской области с 35 очками, опередив Леонида Екимова из Архангельской области (33) и Дмитрия Бойко из Краснодарского края (24).





В стрельбе из пистолета с 50 метров победу одержал Антон Аристархов из Московской области с результатом 231.5 очка. Вторым финишировал Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга (228.3), третьим - Денис Кулаков из Челябинской области (209.9).





В стрельбе из малокалиберной винтовки в командном миксте победу одержали Юлия Каримова и Андрей Коньков из Удмуртии. Вторыми финишировали Дарья Вдовина и Сергей Круглов из Архангельской области, третьими - москвичи Анна Сушко и Александр Дрягин.



