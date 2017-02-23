На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Фехтование
Мини-футбол
Кудо
Регби
Гольф
Бадминтон
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Стрелковый спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.02.2017 22:52
Владимир Масленников, фото с shooting-russia.ru
Бобкова, Бацарашкина, Масленников и Черноусов стали чемпионами России по стрельбе из пневматического оружия
Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия, а также всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия состоялись на минувшей неделе в Ижевске. 

Марина Бобкова из Москвы стала чемпионкой страны по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров, показав в финале результат 247.5 очка. Серебро завоевала ещё одна столичная спортсменка - Анна Сушко с 246.9 очками, бронзу выиграла Дарья Болдинова из Московской области (225.7).  

В этом же виде программы у мужчин чемпионский титул завоевал Владимир Масленников из Свердловской области, выбив в финале 250.2 очка. Серебро завоевал призёр Олимпийских игр Сергей Каменский из Алтайского края (248.8), бронзу - Илья Марсов из Вологодской области (226.4). 

Призёр Олимпиады-2016 Виталина Бацарашкина стала чемпионкой России по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров, набрав в финале 245.3 очка. Серебряную награду завоевала Любовь Яскевич из Липецкой области (241.9), бронзовую - Светлана Медведева из Санкт-Петербурга (216.0). 

В этой же дисциплине у мужчин чемпионом страны стал Артём Черноусов из Иркутской области с 246.2 очками. Серебро завоевал Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга (242.1), бронзу - Леонид Екимов из Архангельской области (222.1). 

Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с 50 метров среди мужчин выиграл Сергей Каменский, набрав в финале 462.3 очка. Второе место занял Сергей Круглов из Архангельской области (454.6), третье - москвич Фёдор Власов (443.5). 

В этом же упражнении среди женщин первенствовала Дарья Вдовина из Архангельской области с 455.7 очками. На втором месте Татьяна Харькова из Оренбургской области (453.2), на третьем - Анастасия Галашина из Ярославской области (441.7).

В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди женщин победила Анна Тимофеева из Самарской области с 36 очками. Второй финишировала москвичка Юлия Алипова (31), третьей - Любовь Яскевич из Липецкой области (21).

Победу в этом же виде у мужчин одержал Андрей Щепетков из Самарской области с 35 очками, опередив Леонида Екимова из Архангельской области (33) и Дмитрия Бойко из Краснодарского края (24).   

В стрельбе из пистолета с 50 метров победу одержал Антон Аристархов из Московской области с результатом 231.5 очка. Вторым финишировал Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга (228.3), третьим - Денис Кулаков из Челябинской области (209.9). 

В стрельбе из малокалиберной винтовки в командном миксте победу одержали Юлия Каримова и Андрей Коньков из Удмуртии. Вторыми финишировали Дарья Вдовина и Сергей Круглов из Архангельской области, третьими - москвичи Анна Сушко и Александр Дрягин. 

Победу в миксте в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров одержали Любовь Яскевич и Илья Яскевич из Липецкой области. На втором месте Екатерина Коршунова и Олег Рощупкин из Вологодской области, на третьем - Маргарита Ломова и Антон Аристархов из Подмосковья.
Города:
Ижевск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/23/110074.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.02.2017 22:52
Бобкова, Бацарашкина, Масленников и Черноусов стали чемпионами России по стрельбе из пневматического оружия
08.12.2016 21:54
Виталина Бацарашкина выиграла Кубок России в стрельбе из пневматического пистолета
06.12.2016 20:08
Юлия Каримова, Владимир Масленников и Станислав Силаев победили в Кубке России по стрельбе из пневматического оружия
10.10.2016 20:52
Сергей Каменский победил в финале Кубка мира в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений
08.10.2016 23:32
Владимир Масленников завоевал серебро, Алексей Климов - бронзу в финале Кубка мира по пулевой стрельбе
03.10.2016 22:53
Стрелки из Санкт-Петербурга одержали две победы на командном чемпионате России
02.10.2016 22:39
Пшеничникова, Алипов, Фурасьев, Шакирова и Иванов стали чемпионами России по стендовой стрельбе
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по пулевой стрельбе - 2015
Чемпионат мира по стрельбе. Испания-2014
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2014
В мире. I Европейские игры. Азербайджан - 2015
Публикации
04.12.2009 14:12
Кубок России по пулевой стрельбе из пневматического оружия памяти Чугуевского. Итоги
Фото и видео
16.08.2008 14:37
Фото. Пекин 2008. Соревнования по стрельбе skeet
16.08.2008 13:46
Фото. Пекин 2008. Стрельба из скоростного пистолета.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 