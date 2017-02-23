На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Фехтование
Мини-футбол
Кудо
Регби
Гольф
Бадминтон
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Бадминтон
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.02.2017 22:50
Владимир Иванов и Иван Созонов, Фото championat.ru.
Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по бадминтону
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд состоялся на минувшей неделе в польском Любине. 

Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в четвёртой группе, начала турнир с победы над командой Испании со счётом 4:1. Иван Созонов и Нина Вислова обыграли микст Пабло Абиан / Хайди Оджеда – 21:15, 21:13, Владимир Мальков переиграл Луиса Энрико Пеналвера - 21:19, 21:10, Евгения Косецкая потерпела поражение от Беатрис Корралес – 14:21, 16:21, Владимир Иванов и Иван Созонов разгромили пару Эрнесто Веласкес / Альберто Запико – 21:11, 21:4, а Екатерина Болотова и Анастасия Червякова переиграли дуэт Клара Азурменди / Хайди Оджеда – 21:12, 21:19. 

Сборная Польши переиграла испанцев - 3:2, и в матче за победу в группе наша команда встречалась с польскими бадминтонистами. Россияне одержали безоговорочную победу - 5:0. Сергей Сирант вырвал победу у Матеуша Дубовского - 18:21, 21:14, 21:19, Наталья Перминова разгромила Викторию Дабчинску - 21:10, 21:12, Созонов и Иванов обыграли пару Адам Чвалина / Павел Петря – 21:14, 21:15, Ольга Морозова и Анастасия Червякова были сильнее пары Корнеля Марчак / Магдалена Витек – 21:13, 21:11, а Иванов и Болотова взяли верх над микстом Павел Петря / Анета Войтковска – 21:15, 21:19. 

Таким образом, сборная России вышла в четвертьфинал, где встретилась с командой Франции. Российские бадминтонисты одержали победу со счётом 3:1. Иванов и Болотова переиграли микст Ронан Лабар / Одри Фонтейн – 18:21, 21:9, 21:18, Анатолий Ярцев потерпел поражение от Бриса Леверде - 22:20, 11:21, 15:21, Косецкая сломила сопротивление Дельфин Ланзак - 15:21, 21:16, 21:18, а Иванов и Созонов разгромили пару Бастиан Керсади / Жюльен Майо – 21:18, 21:9.

В полуфинале наша команда встретилась со сборной Англии. Россияне взяли верх - 3:1. Иванов и Болотова одержали победу над микстом  Крис Эдкок / Габриэла Эдкок – 23:21, 23:21, Ярцев потерпел поражение от Тоби Пенти - 16:21, 16:21, Косецкая переиграла Хлою Бирч - 21:16, 13:21, 21:12, а Иванов и Созонов переиграли пару Маркус Эллис / Крис Лэнгридж – 18:21, 21:17, 21:18.

В финальном матче сборная России противостояла команде Дании. Россияне уступили главным фаворитам турнира - 0:3. Созонов и Болотова проиграли миксту Йоахим Фишер Нильсен / Кристина Педерсен – 22:24, 10:21, Ярцев не справился с Андерсом Антосеном - 7:21, 8:21, а Косецкая не смогла на равных противостоять Лине Кьярсфельдт – 15:21, 15:21.

Таким образом, сборная России завоевала серебряные награды. Датские бадминтонисты стали 16-кратными чемпионами континента. Бронзу завоевали сборные Германии и Англии. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/23/110073.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.02.2017 22:50
Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по бадминтону
27.12.2016 22:41
Евгений Дрёмин и Евгения Димова выиграли турнир по бадминтону Yonex/K & D Graphics International Challenge
01.12.2016 22:06
Владимир Мальков и Евгения Косецкая вновь стали чемпионами России по бадминтону
03.08.2016 22:37
Артём Мерзликин и Мария Ларина стали победителями первого всероссийского турнира по пляжному бадминтону
02.05.2016 15:43
Датские бадминтонисты завоевали четыре золотые медали чемпионата Европы
30.04.2016 22:16
Иванов и Созонов завоевали бронзу чемпионата Европы по бадминтону, не доиграв полуфинал из-за травмы Созонова
07.04.2016 23:28
Иванов и Созонов дошли до 1/8 финала этапа Суперсерии по бадминтону в Малайзии
Все новости
Сюжеты
Личный чемпионат мира по бадминтону. Дания - 2014
Командный чемпионат Европы по бадминтону. Франция - 2014
Личный чемпионат Европы по бадминтону. Казань - 2014
Чемпионат мира по бадминтону - 2013
Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Бельгия - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
16.08.2008 17:08
Фото. Пекин 2008. Бадминтон
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 