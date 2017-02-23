Владимир Иванов и Иван Созонов, Фото championat.ru.

Сборная России завоевала серебро командного чемпионата Европы по бадминтону

Чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд состоялся на минувшей неделе в польском Любине.





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в четвёртой группе, начала турнир с победы над командой Испании со счётом 4:1. Иван Созонов и Нина Вислова обыграли микст Пабло Абиан / Хайди Оджеда – 21:15, 21:13, Владимир Мальков переиграл Луиса Энрико Пеналвера - 21:19, 21:10, Евгения Косецкая потерпела поражение от Беатрис Корралес – 14:21, 16:21, Владимир Иванов и Иван Созонов разгромили пару Эрнесто Веласкес / Альберто Запико – 21:11, 21:4, а Екатерина Болотова и Анастасия Червякова переиграли дуэт Клара Азурменди / Хайди Оджеда – 21:12, 21:19.





Сборная Польши переиграла испанцев - 3:2, и в матче за победу в группе наша команда встречалась с польскими бадминтонистами. Россияне одержали безоговорочную победу - 5:0. Сергей Сирант вырвал победу у Матеуша Дубовского - 18:21, 21:14, 21:19, Наталья Перминова разгромила Викторию Дабчинску - 21:10, 21:12, Созонов и Иванов обыграли пару Адам Чвалина / Павел Петря – 21:14, 21:15, Ольга Морозова и Анастасия Червякова были сильнее пары Корнеля Марчак / Магдалена Витек – 21:13, 21:11, а Иванов и Болотова взяли верх над микстом Павел Петря / Анета Войтковска – 21:15, 21:19.





Таким образом, сборная России вышла в четвертьфинал, где встретилась с командой Франции. Российские бадминтонисты одержали победу со счётом 3:1. Иванов и Болотова переиграли микст Ронан Лабар / Одри Фонтейн – 18:21, 21:9, 21:18, Анатолий Ярцев потерпел поражение от Бриса Леверде - 22:20, 11:21, 15:21, Косецкая сломила сопротивление Дельфин Ланзак - 15:21, 21:16, 21:18, а Иванов и Созонов разгромили пару Бастиан Керсади / Жюльен Майо – 21:18, 21:9.





В полуфинале наша команда встретилась со сборной Англии. Россияне взяли верх - 3:1. Иванов и Болотова одержали победу над микстом Крис Эдкок / Габриэла Эдкок – 23:21, 23:21, Ярцев потерпел поражение от Тоби Пенти - 16:21, 16:21, Косецкая переиграла Хлою Бирч - 21:16, 13:21, 21:12, а Иванов и Созонов переиграли пару Маркус Эллис / Крис Лэнгридж – 18:21, 21:17, 21:18.





В финальном матче сборная России противостояла команде Дании. Россияне уступили главным фаворитам турнира - 0:3. Созонов и Болотова проиграли миксту Йоахим Фишер Нильсен / Кристина Педерсен – 22:24, 10:21, Ярцев не справился с Андерсом Антосеном - 7:21, 8:21, а Косецкая не смогла на равных противостоять Лине Кьярсфельдт – 15:21, 15:21.



