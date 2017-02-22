Дронавалли Харика, фото с chessdom.com

Харика на тай-брейке обыграла Дзагнидзе и вышла в полуфинал женского чемпионата мира по шахматам

Заключительный четвертьфинальный матч чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречались Дронавалли Харика из Индии и Нана Дзагнидзе из Грузии, завершился в среду в столице Ирана Тегеране.





Напомним, этот матч стал единственным из четырёх четвертьфинальных поединков, в котором для выявления победительницы не хватило двух партий с классическим контролем времени - общий счёт матча был 1:1, и борьба продолжилась на тай-брейке - в партиях с контролем по 25 минут на партию плюс 10 секунд на ход каждой из соперниц.





В первой партии тай-брейка Харика, играя белыми фигурами, добилась победы на 53-м ходу. Во второй партии, гле белый цвет был в распоряжении грузинской шахматистки, после 49 ходов, когда шансы на успех могли быть только у чёрных, была зафиксирована ничья, которая принесла общую победу представительнице Индии - 2.5:1.5.





Таким образом, Харика завоевала последнюю путёвку в полуфинал, где её соперницей станет китаянка Тань Чжунъи. Другую полуфинальную пару составили экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк и украинка Анна Музычук. Первые партии с классическим контролем пройдут в четверг, вторые - в пятницу. При ничейном счёте в субботу состоится тай-брейк - партии с укороченным контролем времени, а при необходимости - блиц и "армагеддон".





Четвертьфинал. Тай-брейк. Первая партия. Дронавалли Харика (Индия) - Нана Дзагнидзе (Грузия).



