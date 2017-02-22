Харика на тай-брейке обыграла Дзагнидзе и вышла в полуфинал женского чемпионата мира по шахматам
Заключительный четвертьфинальный матч чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречались Дронавалли Харика из Индии и Нана Дзагнидзе из Грузии, завершился в среду в столице Ирана Тегеране.
Напомним, этот матч стал единственным из четырёх четвертьфинальных поединков, в котором для выявления победительницы не хватило двух партий с классическим контролем времени - общий счёт матча был 1:1, и борьба продолжилась на тай-брейке - в партиях с контролем по 25 минут на партию плюс 10 секунд на ход каждой из соперниц.
В первой партии тай-брейка Харика, играя белыми фигурами, добилась победы на 53-м ходу. Во второй партии, гле белый цвет был в распоряжении грузинской шахматистки, после 49 ходов, когда шансы на успех могли быть только у чёрных, была зафиксирована ничья, которая принесла общую победу представительнице Индии - 2.5:1.5.
Таким образом, Харика завоевала последнюю путёвку в полуфинал, где её соперницей станет китаянка Тань Чжунъи. Другую полуфинальную пару составили экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк и украинка Анна Музычук. Первые партии с классическим контролем пройдут в четверг, вторые - в пятницу. При ничейном счёте в субботу состоится тай-брейк - партии с укороченным контролем времени, а при необходимости - блиц и "армагеддон".
Четвертьфинал. Тай-брейк. Первая партия. Дронавалли Харика (Индия) - Нана Дзагнидзе (Грузия).
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6 6. Nc3 Bb4 7. Qd3 Qc7 8. a3 Bxc3+ 9. Qxc3 O-O 10. Bd3 d5 11. cxd5 Qxc3+ 12. bxc3 exd5 13. e5 Ne4 14. Be3 Nd7 15. f4 Ndc5 16. Bc2 Nxc3 17. Nb5 Nxb5 18. Bxc5 Re8 19. Kd2 Bd7 20. Rhc1 Bc6 21. Bb6 Rac8 22. Bf5 Ra8 23. a4 Na7 24. Bd4 g6 25. Bd3 Nc8 26. g4 Ne7 27. h3 Rac8 28. Rab1 Bxa4 29. Rxc8 Rxc8 30. Rxb7 Nc6 31. Ke3 Bb5 32. f5 Nxd4 33. Kxd4 Bxd3 34. Kxd3 gxf5 35. gxf5 h6 36. Kd4 Ra8 37. e6 fxe6 38. fxe6 a5 39. Ke5 a4 40. Kf6 a3 41. Rg7+ Kh8 42. Rg1 Rf8+ 43. Ke7 Rg8 44. Ra1 Rg3 45. Kd7 Rxh3 46. e7 Re3 47. Rxa3 Re4 48. Ra6 Rxe7+ 49. Kxe7 Kg7 50. Rd6 h5 51. Rxd5 Kg6 52. Ke6 h4 53. Ra5 1-0.