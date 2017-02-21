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21.02.2017 19:54
Александра Костенюк, фото с newsugra.com
Костенюк, Музычук и Тань Чжунъи вышли в полуфинал женского чемпионата мира по шахматам
Партии с классическим контролем времени в рамках четвертьфинального этапа чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялись в понедельник и вторник в столице Ирана Тегеране.

Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк встречалась с китаянкой Ни Шицюнь. В первой партии, где белыми фигурами играла китайская шахматистка, на 41-м ходу была зафиксирована ничья. Во второй партии россиянка, игравшая белыми, сумела сломить сопротивление соперницы и вынудить её на 77-м ходу, за два хода до неизбежного мата, признать своё поражение. Костенюк выиграла матч со счётом 1.5:0.5 и завоевала путёвку в полуфинал.

В одном из матчей сошлись две китайские шахматистки - Цюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. В первой партии, где белыми играла Тань Чжунъи, игра перешла в слоновый эндшпиль, где лишней пешки не хватило белым для победы, и на 82-м ходу шахматистки согласились на ничью. Во второй партии Цзюй Вэньцзюнь ошиблась при выходе из дебюта, чёрные захватили инициативу, затем перешли в выгодный эндшпиль, и после 37 ходов белые сдались. Тань Чжунъи победила в матче - 1.5:0.5 и пробилась в полуфинал.

Украинка Анна Музычук играла с Антуанетой Стефановой из Болгарии. В первой партии украинская шахматистка использовала белый цвет, получила сильную атаку и на 39-м ходу заставила соперницу остановить часы. Во второй партии Стефанова имела белыми перевес, но не смогла его реализовать, и на 43-м ходу в ладейном эндшпиле партия завершилась вничью. Музычук пробилась в полуфинал, победив в матче со счётом 1.5:0.5.

В матче между Дронавалли Харикой из Индии и Наной Дзагнидзе из Грузии первую партию, играя белыми фигурами, на 47-м ходу выиграла индийская шахматистка. Однако на следующий день во второй партиии Дзагнидзе, к которой перешёл белый цвет, также использовала свой шанс и в эндшпиле на 67-м ходу заставила соперницу капитулировать. Счёт стал 1:1, и в среду шахматистки проведут тай-брейк - партии с укороченным контролем времени, а при необходимости - блиц и "армагеддон". 
Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/21/110066.html
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