Новости "Астраханочка" и "Кубань" вышли в "Финал четырёх" женского Кубка России по гандболу Четвертьфинальные матчи Кубка России по гандболу среди женских команд состоялись в воскресенье в Волгограде и Краснодаре.



Волгоградский клуб "Динамо-Синара" принимал "Астраханочку". После первого тайма гостьи выигрывали с перевесом в четыре мяча. После перерыва действующие чемпионки страны сохранили преимущество, завершив матч в свою пользу - 30:26. Десять голов на счету Людмилы Постновой.



Краснодарская "Кубань" играла на своей площадке с тольяттинской "Ладой". После первого тайма хозяйки имели преимущество в три мяча. После перерыва гостьи бросились в погоню и даже вышли вперёд, но их лидерство оказалось кратковременным. В концовке "Кубань" всё же отстояла победу с минимальным перевесом - 28:27. Шесть мячей забросила Оксана Королёва.



Таким образом, "Астраханочка" и "Кубань" вышли в "Финал четырёх" Кубка России. Ранее места в четвёрке соискателей главного приза завоевали "Ростов-Дон", разгромивший московский "Луч" - 33:12, и звенигородская "Звезда", которая была сильнее ижевского "Университета" - 24:20.



"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) 26:30 (12:15)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина (3 отражённых броска из 18), Эвелина Аношкина (0/15), Анастасия Суслова — (8 голов из 14 бросков), Полина Ведехина (4/7), Елизавета Собина (3/3), Валерия Ганичева (3/4), Тамара Чоликян (2/2), София Синицына (2/6), Эвелина Аношкина (1/1), Евгения Петрова (1/1), Анастасия Макина (1/3), Кристина Алирзаева (1/2), Екатерина Гребёнкина (0/1).

"Астраханочка": Анастасия Рябцева (11/24), Анастасия Ваганова (2/15) - вратари, Людмила Постнова (10/14), Карина Сабирова (7/13), Кристина Кожокарь (5/6), Екатерина Зеленкова (3/4), Яна Емельяненко (2/2), Екатерина Левша (1/2), Светлана Кремнева (1/1), Виктория Шичкина (1/1), Анна Шапошникова (0/2), Милана Таженова (0/1).



"Кубань" (Краснодар) - "Лада" (Тольятти) 28:27 (17:14)

"Кубань": Ирина Михайлюта (4/14), Виктория Калинина (5/22) - вратари, Оксана Королёва (6/11), Виктория Жилинскайте (5/8), Наталия Даньшина (5/10), Ирина Антонова (3/3), Ольга Горшенина (3/7), Марина Судакова (2/3), Оксана Свитанько (1/2), Ксения Дьяченко (1/2), Екатерина Маренникова (1/1), Яна Жилинскайте (1/1), Яна Ускова (0/1), Милана Рзаева (0/1), Юлия Наливко (0/1).

"Лада": Елена Уткина (13/30), Олеся Цивка (1/12) - вратари, Виолетта Голец (5/8), Елизавета Малашенко (4/5), Полина Горшкова (4/5), Дарья Самохина (4/10), Дарья Дмитриева (3/9), Ирина Снопова (2/3), Ольга Щербак (2/2), Ксения Карпачева (1/2), Александра Санникова (1/2), Алёна Носикова (1/1), Елена Уткина (0/1). Волгоград, городской округ, Краснодар, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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