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20.02.2017 08:27
Александра Костенюк, фото с newsugra.com
Александра Костенюк вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам
Матчи 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин завершились в воскресенье в столице Ирана Тегеране.

В четырёх парах из восьми участницам не хватило двух партий с классическим контролем времени для выявления победительниц. В двух из них тай-брейк проводили российские шахматистки.

Экс-чемпионка мира Александра Костенюк играла с Пией Крамлинг из Швеции. Обе партии с 25-минутным контролем времени завершились вничью. В первой партии с десятиминутным контролем Александра, играя чёрными, использовала грубую ошибку соперницы и повела в счёте, а затем закрепила успех, воспользовавшись белым цветом. Общий счёт матча - 4:2 в пользу Костенюк.

Ольга Гиря встречалась с главным фаворитом турнира - китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В первой партии с 25-минутным контролем, играя чёрными, Ольга допустила ошибку, потеряла коня и была вынуждена признать своё поражение. Однако белыми россиянка переиграла соперницу в эндшпиле и перевела игру в микроматч из десятиминутных партий. В первой из них, где Гиря играла белыми, борьба завершилась вничью после полного опустошения доски. Во второй десятиминутной партии, получив белый цвет, китаянка была в эндшпиле точнее и добилась успеха. Цзюй Вэньцзюнь одержала трудную победу в матче - 3.5:2.5.

В матче между китаянкой Тань Чжунъи и Рут Падмини из Индии первую 25-минутную партию выиграла индийская шахматистка. Во второй партии китаянка взяла реванш, а после первой десятиминутной партии, в которой у неё были белые фигуры, повела в счёте. Белыми Падмини отыграться не смогла - партия завершилась вничью, когда на доске остались одни короли. 3.5:2.5 - победа Тань Чжунъи.

Дронавалли Харика из Индии играла с грузинкой Софико Гурамишвили. И здесь тай-брейк не ограничился партиями с 25-минутным контролем - обе эти встречи закончились вничью. В первой десятиминутной партии, играя белыми, индийская шахматистка использовала ошибку соперницы и повела в счёте, а во второй получила преимущество чёрными и оформила ничью с позиции силы, а с ней - победу в матче со счётом 3.5:2.5.

В четвертьфиналах Костенюк сыграет с китаянкой Ни Шицюнь, Цзюй Вэньцзюнь - с Тань Чжунъи, Харика - с грузинкой Наной Дзагнидзе, а болгарка Антуанета Стефанова - с украинкой Анной Музычук. Партии с классическим контролем времени состоятся в понедельник и вторник, а тай-брейк, если понадобится, - в среду.

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Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/20/110056.html
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