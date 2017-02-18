Новости Никита Толокнов, фото с mfr.ru Никита Толокнов завоевал Кубок России по мотогонкам на льду Соревнования на Кубок России по мотогонкам на льду состоялись в г. Вятские Поляны (Кировская область).



Победу одержал Никита Толокнов из Тольятти, набравший за десять заездов, прошедших в течение двух дней, 27 очков (3+3+3+3+3+3+3+0+3+3). Серебряным призёром стал Эдуард Крысов из Ярославля с 25 очками (2+3+3+2+3+3+3+2+2+2). Тройку призёров замкнул Андрей Шишеков из Стерлитамака (Башкортостан) с той же суммой - 25 (3+3+1+3+3+1+2+3+3+3). На старт дополнительного заезда за второе место с Крысовым Шишегов не вышел.



Остальные места распределились таким образом:



4. Максим Корчемаха (Новосибирск) - 23 очка

5. Сергей Макаров (Луховицы, Московская область) - 21

6. Алексей Иванов (Стерлитамак, Башкортостан) - 20

7. Юнир Базеев (Вятские Поляны, Кировская область) - 17

8. Владимир Бобин (Каменск-Уральский, Свердловская область) - 17

9. Евгений Шаров (Каменск-Уральский, Свердловская область) - 13

10. Дмитрий Буланкин (Нефтекамск, Башкортостан) - 12

11. Иван Большаков (Тольятти, Самарская область) - 10

12. Михаил Литвинов (Тольятти, Самарская область) - 6

13. Сергей Балтачев (Нефтекамск, Башкортостан) - 5

14. Никита Шадрин (Уфа) - 5

15. Никита Тарасов (Стерлитамак, Башкортостан) - 4

16. Евгений Сайдуллин (Тольятти, Самарская область) - 4

17. Антон Созыкин (Нефтекамск, Башкортостан) - 4. Вятские Поляны, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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