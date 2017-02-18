На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Мини-футбол
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Дзюдо
Регби
Хоккей на траве
Футбол
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мотоциклетный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.02.2017 23:45
Никита Толокнов, фото с mfr.ru
Никита Толокнов завоевал Кубок России по мотогонкам на льду
Соревнования на Кубок России по мотогонкам на льду состоялись в г. Вятские Поляны (Кировская область).

Победу одержал Никита Толокнов из Тольятти, набравший за десять заездов, прошедших в течение двух дней, 27 очков (3+3+3+3+3+3+3+0+3+3). Серебряным призёром стал Эдуард Крысов из Ярославля с 25 очками (2+3+3+2+3+3+3+2+2+2). Тройку призёров замкнул Андрей Шишеков из Стерлитамака (Башкортостан) с той же суммой - 25 (3+3+1+3+3+1+2+3+3+3). На старт дополнительного заезда за второе место с Крысовым Шишегов не вышел.

Остальные места распределились таким образом:

4. Максим Корчемаха (Новосибирск) - 23 очка
5. Сергей Макаров (Луховицы, Московская область) - 21
6. Алексей Иванов (Стерлитамак, Башкортостан) - 20
7. Юнир Базеев (Вятские Поляны, Кировская область) - 17
8. Владимир Бобин (Каменск-Уральский, Свердловская область) - 17
9. Евгений Шаров (Каменск-Уральский, Свердловская область) - 13
10. Дмитрий Буланкин (Нефтекамск, Башкортостан) - 12
11. Иван Большаков (Тольятти, Самарская область) - 10
12. Михаил Литвинов (Тольятти, Самарская область) - 6
13. Сергей Балтачев (Нефтекамск, Башкортостан) - 5
14. Никита Шадрин (Уфа) - 5
15. Никита Тарасов (Стерлитамак, Башкортостан) - 4
16. Евгений Сайдуллин (Тольятти, Самарская область) - 4
17. Антон Созыкин (Нефтекамск, Башкортостан) - 4.
Города:
Вятские Поляны, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/18/110055.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.02.2017 23:45
Никита Толокнов завоевал Кубок России по мотогонкам на льду
15.02.2017 21:26
Кононов стал лучшим в Шадринске, Колтаков сохранил лидерство в общем зачёте чемпионата мира по мотогонкам на льду
09.02.2017 22:43
Евгений Смолин и Игорь Абрамов стали победителями чемпионата МФР по спринт-кроссу на снегоходах
08.02.2017 23:07
Дмитрий Колтаков лидирует после двух финальных этапов чемпионата мира по мотогонкам на льду
02.02.2017 20:23
Евгений Смолин и Игорь Абрамов - победители первого этапа чемпионата МФР по спринт-кроссу на снегоходах
01.02.2017 13:50
"ЦТВС-Уралтранстром" выиграл уфимские этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
21.01.2017 22:40
Определились победители квалификации личного чемпионата мира по мотогонкам на льду
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по Супербайку - 2013
Чемпионат мира по мотокроссу - 2013
Чемпионат мира по суперкроссу - 2013
Автомобильный спорт. Дакар 2013
Автомобильный спорт. Дакар - 2015
Публикации
27.02.2014 12:16
Жаркий. Зимний. Австралийский.
21.10.2013 18:38
World Superbike. Том Сайкс – триумфатор сезона-2013!
Фото и видео
23.07.2013 11:48
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike 2013
28.08.2012 16:10
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 