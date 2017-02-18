Новости Ян Непомнящий, фото с gorodbryansk.info Непомнящий, Грищук, Томашевский, Яковенко и Рязанцев сыграли вничью на старте первого этапа шахматного Гран-при Первый этап Гран-при ФИДЕ по шахматам 2017 года стартовал в субботу в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).



В турнире принимают участие 18 гроссмейстеров, в том числе пять представителей России: Ян Непомнящий (рейтинг ФИДЕ 2749), Александр Грищук (2742), Евгений Томашевский (2711), Дмитрий Яковенко (2709) и Александр Рязанцев (2671).



На стартовом этапе Гран-при также выступают француз Максим Вашье-Лаграв (2796), армянин Левон Аронян (2785), американец Хикару Накамура (2785), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2766), китаец Дин Лижэнь (2760), украинец Павел Эльянов (2759), англичанин Майкл Адамс (2751), китаец Ли Чао (2720), испанец Франсиско Вальехо (2709), венгр Рихард Раппорт (2692), Салех Салем из ОАЭ (2656), чемпионка мира среди женщин китаянка Хоу Ифань (2651) и норвежец Йон Людвиг Хаммер (2628). Турнир проходит по швейцарской системе в девять туров.



Все российские шахматисты сыграли свои партии первого тура вничью. Томашевский завершил миром партию белыми фигурами с Ароняном, Яковенко - чёрными с Накамурой, Рязанцев - белыми с Эльяновым, Непомнящий - чёрными с Хоу Ифань, Грищук - белыми с Хаммером.



В туре зафиксированы три результативные партии: Вашье-Лаграв белыми выиграл у Ли Чао, Раппорт - чёрными у Дин Лижэня, Адамс - белыми у Салема. Вничью сыграли Вальехо и Мамедьяров.



Серия Гран-при ФИДЕ - 2017 состоит из четырёх этапов: после турнира в Шардже шахматисты сыграют в Москве (12-21 мая), швейцарской Женеве (6-15 июля) и испанской Пальма-де-Мальорке (15-26 ноября). Всего в серии примут участие 24 гроссмейстера. Кроме участников турнира в Шардже, в серии выступят россиянине Пётр Свидлер и Эрнесто Инаркиев, голландец Аниш Гири, Пентала Харикришна из Индии, израильтянин Борис Гельфанд и азербайджанец Теймур Раджабов. Каждый участник должен сыграть в трёх из четырёх турниров. Два победителя серии примут участие в турнире претендентов на первенство мира, который пройдёт весной 2018 года.



Шарджа Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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