На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Мини-футбол
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Дзюдо
Регби
Хоккей на траве
Футбол
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.02.2017 21:49
Ольга Гиря, фото с newsgra.com
Костенюк и Гиря сыграют тай-брейки, Погонина не попала в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам
Партии с классическим контролем времени в рамках 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялись в пятницу и субботу.

Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк встречалась с Пией Крамлинг из Швеции. В первой партии белые фигуры были у российской шахматистки, во второй - у представительницы Швеции. Обе партии завершились ничейным исходом.

Ольга Гиря играла с главным фаворитом турнира - китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В пятницу белыми играла представительница Поднебесной, в субботу - россиянка. В обеих партиях соперницы разошлись миром.

Соперницей Натальи Погониной была китаянка Ни Шицюнь. Первая партия, в которой Наталья играла белыми, завершилась вничью. Во второй партии китаянка, владевшая белым цветом, в эндшпиле сломила сопротивление российской шахматистки. 1.5:0.5 - победа Ни Шицюнь, завоевавшей путёвку в четвертьфинал.

Украинка Анна Музычук со счётом 2:0 обыграла Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама, победив в пятницу чёрными, а в субботу - белыми фигурами.

Грузинка Нана Дзагнидзе, победив в первой партии белыми китаянку Шень Ян, завершила мирным исходом субботнюю партию чёрными и победила в матче - 1.5:0.5.

Ещё одно место в восьмёрке сильнейших завоевала Антуанета Стефанова из Болгарии, обыграв грузинку Нино Хурцидзе в первой партии белыми и сыграв на следующий день вничью чёрными - общий счёт матча также 1.5:0.5.

Китаянка Тань Чжунъи и Рут Падмини из Индии, а также грузинка Софико Гурамишвили и ещё одна представительница Индии - Дронавалли Харика завершили обе партии своих матчей вничью.

В парах Костенюк - Крамлинг, Цзюй Вэньцзюнь - Гиря, Тань Чжунъи - Падмини и Гурамишвили - Харика победительницы определятся в воскресенье на тай-брейке - в микроматчах из двух партий с 25-минутным контролем времени, а при их ничейном исходе - в аналогичных матчах с контролем по десять и пять минут. Если после трёх таких микроматчей сохранится равновесие, решающим станет "армагеддон" - блицпартия с контролем пять минут у белых и четыре у чёрных, при ничейном исходе которой участница, игравшая чёрными, будет признана победительницей матча.
Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/18/110051.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.02.2017 22:26
Непомнящий, Грищук, Томашевский, Яковенко и Рязанцев сыграли вничью на старте первого этапа шахматного Гран-при
18.02.2017 21:49
Костенюк и Гиря сыграют тай-брейки, Погонина не попала в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам
16.02.2017 22:46
Александра Костенюк и Наталья Погонина вышли в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам
15.02.2017 21:29
Гиря обыграла Боднарук, Костенюк и Погонина на тай-брейке поборются за выход в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам
13.02.2017 22:29
Костенюк, Гунина, Погонина, Боднарук вышли во второй круг женского чемпионата мира по шахматам
11.02.2017 23:43
Костенюк и Гунина выиграли первые партии первого круга женского чемпионата мира по шахматам
07.02.2017 23:01
Дмитрий Гордиевский выиграл главный турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017
Все новости
Сюжеты
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сочи - 2015
Гран-при ФИДЕ по шахматам 2014/2015
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Публикации
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 