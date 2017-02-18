Новости Ольга Гиря, фото с newsgra.com Костенюк и Гиря сыграют тай-брейки, Погонина не попала в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам Партии с классическим контролем времени в рамках 1/8 финала чемпионата мира по шахматам среди женщин состоялись в пятницу и субботу.



Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк встречалась с Пией Крамлинг из Швеции. В первой партии белые фигуры были у российской шахматистки, во второй - у представительницы Швеции. Обе партии завершились ничейным исходом.



Ольга Гиря играла с главным фаворитом турнира - китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В пятницу белыми играла представительница Поднебесной, в субботу - россиянка. В обеих партиях соперницы разошлись миром.



Соперницей Натальи Погониной была китаянка Ни Шицюнь. Первая партия, в которой Наталья играла белыми, завершилась вничью. Во второй партии китаянка, владевшая белым цветом, в эндшпиле сломила сопротивление российской шахматистки. 1.5:0.5 - победа Ни Шицюнь, завоевавшей путёвку в четвертьфинал.



Украинка Анна Музычук со счётом 2:0 обыграла Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама, победив в пятницу чёрными, а в субботу - белыми фигурами.



Грузинка Нана Дзагнидзе, победив в первой партии белыми китаянку Шень Ян, завершила мирным исходом субботнюю партию чёрными и победила в матче - 1.5:0.5.



Ещё одно место в восьмёрке сильнейших завоевала Антуанета Стефанова из Болгарии, обыграв грузинку Нино Хурцидзе в первой партии белыми и сыграв на следующий день вничью чёрными - общий счёт матча также 1.5:0.5.



Китаянка Тань Чжунъи и Рут Падмини из Индии, а также грузинка Софико Гурамишвили и ещё одна представительница Индии - Дронавалли Харика завершили обе партии своих матчей вничью.



В парах Костенюк - Крамлинг, Цзюй Вэньцзюнь - Гиря, Тань Чжунъи - Падмини и Гурамишвили - Харика победительницы определятся в воскресенье на тай-брейке - в микроматчах из двух партий с 25-минутным контролем времени, а при их ничейном исходе - в аналогичных матчах с контролем по десять и пять минут. Если после трёх таких микроматчей сохранится равновесие, решающим станет "армагеддон" - блицпартия с контролем пять минут у белых и четыре у чёрных, при ничейном исходе которой участница, игравшая чёрными, будет признана победительницей матча.

Тегеран Костенюк Александра Константиновна Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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