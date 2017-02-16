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16.02.2017 22:46
Александра Костенюк, фото с ruchess.ru
Александра Костенюк и Наталья Погонина вышли в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам
Второй круг (1/16 финала) чемпионата мира по шахматам среди женщин завершился в четверг в столице Ирана Тегеране.

В девяти из шестнадцати пар две партии с классическим контролем времени не выявили победительниц, и был назначен тай-брейк. Его регламент - матч из двух партий с контролем по 25 минут на партию плюс десять секунд на каждый ход, при ничейном исходе - две партии с контролем по десять минут на партию плюс десять секунд на ход, при ничьей после этих партий - две блицпартии с контролем по пять минут на партию плюс три секунды на ход, а если и после этого счёт остаётся равным, назначается решающая партия ("армагеддон") - пять минут на партию у белых, четыре - у чёрных, и в случае ничьей победа во всём матче присуждается игравшей чёрными.  

В двух парах тай-брейка за выход в следующий круг боролись российские шахматистки. Экс-чемпионка мира Александра Костенюк играла с украинкой Инной Гапоненко. Первая партия с 25-минутным контролем, где Александра играла чёрными фигурами, завершилась вничью, но затем белыми Костенюк сломила сопротивление соперницы, победив в матче с общим счётом 2.5:1.5.

Наталья Погонина вела борьбу с китаянкой Цзянь Хуань. В первой 25-минутной партии Наталья чёрными потерпела поражение, но затем взяла реванш белыми. Десятиминутную партию белыми Погонина сыграла вничью, а чёрными добилась победы, завершив матч в свою пользу - 3.5:2.5.

Напомним, по итогам классических партий в третий круг пробилась Ольга Гиря, победив другую россиянку - Анастасию Боднарук. Выбыли из борьбы Валентина Гунина, Александра Горячкина, Алина Кашлинская и Анастасия Савина.

В 1/8 финала сыграют:

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - Ольга Гиря (Россия)
Рут Падмини (Индия) - Тан Чжунъи (Китай)
Дронавалли Харика (Индия) - Софико Гурамишвили (Грузия)
Нана Дзагнидзе (Грузия) - Шень Ян (Китай)
Анна Музычук (Украина) - Фам Ле Тхао Нгуен (Вьетнам)
Антуанета Стефанова (Болгария) - Нино Хурцидзе (Грузия)
Александра Костенюк (Россия) - Пия Крамлинг (Швеция)
Ни Шицюнь (Китай) - Наталья Погонина (Россия).

Основные партии 1/8 финала пройдут в пятницу и субботу, тай-брейки - в воскресенье.
Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/16/110050.html
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