Новости "Ростов-Дон" и "Звезда" одержали победы в женском чемпионате России по гандболу Очередные матчи предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Уфе и Тольятти.



"Уфа-Алиса" принимала звенигородскую "Звезду". После первого тайма подмосковные гандболистки были впереди на три мяча. Во вторые тридцать минут гостьи увеличили преимущество до семи голов - 32:25. Девять мячей в ворота хозяек забросила Наталья Винюкова. У проигравших семь голов в активе Алины Ирининой. "Звезда" набрала 18 очков и закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы. "Уфа-Алиса" замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.



Тольяттинская "Лада" принимала лидера турнира - "Ростов-Дон". К перерыву гостьи выигрывали три мяча. Во втором тайме ростовчанкам удалось довести разницу до пяти голов в свою пользу - 29:24. Восемь мячей в ворота хозяек забросила Александрина Кабрал Барбоса. У проигравших семью голами отметилась Елизавета Малашенко. "Ростов-Дон" продолжает единолично лидировать со стопроцентным результатом, выиграв все 14 матчей. "Лада" занимает пятую позицию.



"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Звезда" (Звенигород) 25:32 (14:17)

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко - 2 забитых гола, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова, Алина Кузнецова, Манижа Ходжиева, Тамара Барнева, Мария Будилина (3), Алиса Сакаева (1), Екатерина Бобина (3), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (7), Мария Белова (1), Альбина Мурзалиева, Мария Тарасова (5), Екатерина Головачёва.

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская (1), Наталья Винюкова (9), Виктория Климанцева (2), Марианна Егорова (2), Мария Галай (5), Анастасия Листопад (5), Дарья Одрузова, Наталья Курбанова (3), Наталья Никитина, Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова, Алёна Амельченко (3), Анна Шукалова (2).



"Лада" (Тольятти) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 24:29 (13:16)

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (2), Дарья Самохина (3), Виолетта Голец (4), Александра Санникова, Варвара Юрьева, Ольга Щербак (1), Алёна Носикова, Елизавета Малашенко (7), Анастасия Портягина, Валентина Барынина, Ксения Карпачева (1), Ирина Снопова.

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (3), Майя Петрова (1), Анна Сень (2), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова, Анна Вяхирева (3), Ксения Макеева (2), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (3), Александрина Кабрал Барбоса (8), Виктория Борщенко (4).



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 28 очков (14 игр), "Астраханочка" (Астрахань) - 24(14), "Лада" (Тольятти) - 22(13), "Кубань" (Краснодар) - 18(12), "Звезда" (Звенигород) - 18(15), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 13(12), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 10(14), "Луч" (Москва) - 7(14), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(14), "Университет" (Ижевск) - 5(15), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(15).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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