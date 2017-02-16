Новости Гандбольный клуб «Сунгуль» "Чеховские медведи", "СКИФ" и "Сунгуль" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Перми, Астрахани и Чехове.



"Пермские медведи" принимали "Сунгуль" из Снежинска. Первый тайм завершился с перевесом хозяев в три мяча. Однако во второй половине произошёл перелом, и гости не только ликвидировали отставание, но и одержали неожиданную волевую победу - 28:26. В составе победителей по пять мячей забросили Евгений Дудик и Виктор Бабкин. Хозяев не спасли семь голов Максима Лошадкина. "Сунгуль" набрал девять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. "Пермские медведи" пока сохраняют шестую позицию.



Астраханские динамовцы играли на своей площадке с краснодарским клубом "СКИФ". Первый тайм краснодарцы закончили с преимуществом в восемь мячей, а во второй половине окончательно оформили крупную победу - 39:26. Александр Шкуринский забросил в ворота хозяев семь мячей. У астраханцев по пять голов в активе Евгения Кохана и Владислава Васильева. "СКИФ" вошёл в тройку лучших в турнире, набрав 20 очков. Астраханцы имеют на три очка меньше и идут пятыми.



Чемпионы страны - подмосковные "Чеховские медведи" принимали "СГАУ-Саратов". После первого тайма преимущество хозяев составляло шесть мячей. Вторую половину саратовцы даже выиграли, но общая победа осталась за подмосковной командой - 36:31. Семь мячей в ворота гостей забросил Дмитрий Ковалёв. У гостей по пять голов в активе Максима Саликова, Олега Кривенко и Дмитрия Артамонова. "Чеховские медведи" единолично лидируют в турнире, "СГАУ-Саратов" занимает четвёртую позицию.



"Пермские медведи" (Пермь) - "Сунгуль" (Снежинск) 26:28 (15:12)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (7), Максим Конев, Григорий Сарабын, Валентин Бузмаков (2), Артур Мишустин (2), Юрий Пищухин (5), Егор Моторин, Роман Цокол (1), Денис Степанов (2), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (2), Алексей Марочкин, Леонид Воронин (1), Виктор Тарасенко (4).

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (2), Иван Фирсов (2), Матвей Прохоров (3), Сергей Ломов (1), Игорь Иванов (2), Евгений Дудик (5), Никита Тропин (3), Данил Гумянов (4), Сергей Киселёв, Сергей Ушаков, Степан Ермаков (1), Виктор Бабкин (5), Алексей Морозов.



"Динамо" (Астрахань) - "СКИФ" (Краснодар) 26:39 (11:19)

"Динамо": Руслан Джусупкереев, Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (5), Александр Ермаков (4), Денис Васильев (2), Григорий Черниченко, Дмитрий Кантемиров (3), Юрий Татарин (4), Глеб Чернов, Владислав Васильев (5), Юрий Орлов (1), Алексей Дремков, Арсений Ухваркин, Андрей Демченков (2), Мурат Чомаев.

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин (1), Канан Аскеров (2), Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (1), Евгений Волобуев (4), Александр Шкуринский (7), Сергей Николаенков (6), Дмитрий Свистунов (3), Николай Близнов (2), Вячеслав Касаткин (2), Игорь Карлов (5), Валентин Воробьёв (2), Никита Степанов (4).



"Чеховские медведи" (Московская область) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 36:31 (20:14)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (5), Дмитрий Корнев (2), Дмитрий Ковалёв (7), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов (3), Павел Андреев, Михаил Шарков, Александр Котов (5), Роман Остащенко (2), Олег Скопинцев, Александр Измайлов (2), Андрей Карибов (3), Виктор Фурцев (1), Дмитрий Шелестюков (2).

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (1), Артём Пономарёв (1), Илья Колпаков, Максим Саликов (5), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (3), Олег Кривенко (5), Владимир Ахремочкин (4), Дмитрий Артамонов (5), Денис Афонин (3), Максим Зяблов (4).



Турнирное положение: " Чеховские медведи" (Московская область) - 27 очков (15 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 23(14), "СКИФ" (Краснодар) - 20(14), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 20(16), "Динамо" (Астрахань) - 17(16), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(14), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Каустик" (Волгоград) - 11(14), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(15), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 9(15), "УОР №2" (Москва) - 4(12), "Динамо" (Челябинск) - 3(14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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