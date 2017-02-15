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15.02.2017 21:29
Ольга Гиря, фото с chess-news.ru
Гиря обыграла Боднарук, Костенюк и Погонина на тай-брейке поборются за выход в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам
Основные партии 1/16 финала завершились на чемпионате мира по шахматам среди женщин, продолжающемся в столице Ирана Тегеране.

В российском противостоянии сошлись Ольга Гиря и Анастасия Боднарук. Одержав победу сначала на 75-м ходу чёрными фигурами, а на следующий день - на 57-м ходу белыми, Боднарук выиграла матч со счётом 2:0 и завоевала путёвку в 1/8 финала.

Ещё для четырёх российских шахматисток второй круг мирового первенства сложился неудачно.

Анастасия Савина, проиграв первую партию чёрными китаянке Шень Ян, затем сыграла лишь вничью белыми, уступив в итоге - 0.5:1.5.

Алина Кашлинская в первой партии уступила чёрными украинке Анне Музычук, а затем закончила вничью партию белыми, проиграв с общим счётом 0.5:1.5.

Александра Горячкина, завершив вничью первую партию чёрными с Нгуен Фам Ле Тао из Вьетнама, сутки спустя потерпела поражение белыми, также завершив борьбу за награды - 0.5:1.5.

Валентина Гунина проиграла сначала чёрными, а затем и белыми китаянке Ни Шигун, завершив матч со счётом 0:2.

Александра Костенюк завершила вничью обе партии с украинкой Инной Гапоненко - во вторник играя чёрными фигурами, а в среду - белыми.

Наталья Погонина дважды разошлась миром с китаянкой Цзянь Хуань - в первой партии чёрными, во второй - белыми.

В четверг Костенюк и Погонина продолжат борьбу за выход в число шестнадцати сильнейших на тай-брейке - сначала пройдут микроматчи из двух партий по быстрым шахматам, при их ничейном исходе контроль времени сократится до десяти минут, затем - до пяти, и при ничьей во всех микроматчах будет сыграна решающая партия - "армагеддон".

По итогам партий с классическим контролем времени путёвки в 1/8 финала также завоевали китаянка Цзюй Вэньцзюнь и грузинка Нана Дзагнидзе. Ещё семь матчей в классические шахматы не выявили победительниц, и выяснение отношений в них завершится на тай-брейке.  

Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/15/110045.html
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