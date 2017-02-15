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15.02.2017 21:26
Игорь Кононов, фото с mfr.ru
Кононов стал лучшим в Шадринске, Колтаков сохранил лидерство в общем зачёте чемпионата мира по мотогонкам на льду
Третий и четвёртый финальные этапы личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялись в минувшие выходные в Шадринске (Курганская область).

Лучшим в первый соревновательный день стал российский гонщик Игорь Кононов, набравший 20 очков. Вторым стал Дмитрий Колтаков (17), третьим - Дмитрий Хомицевич. Четвёртым в финальном заезде стал Даниил Иванов (12), но по сумме очков (13) его опередили Николай Красников и Динар Валеев. На седьмом месте австриец Франц Цорн (9), на восьмом - швед Джимми Олсен (7), далее его соотечественники Никлас Свенссон, Стефан Свенссон (по 6) и Ове Линдстрём (5). По пять очков набрали немцы Макс Нидермайер и Гюнтер Бауэр, два - ещё один гонщик из этой страны Йохан Вебер. Два очка у чеха Яна Клатовски, одно - у австрийца Харальда Симона, не набрали очков россияне Артём Акулов и Юрий Олейник.

Во второй день Кононов также показал первый результат (19), вторым в финале финишировал Колтаков (18), третьим - Хомицевич (16), четвёртым - Иванов (14). По очкам его опередил Красников (15). Далее идут Валеев (11), Никлас Свенссон (8), Стефан Свенссон (7), Цорн (6), Ледстрём (6), Акулов (6), Бауэр (4), Симон (4), Нидермайер (2), Вебер (2), Клатовски (0), Олейник (без результата).

По итогам четырёх финальных этапов лидерство сохранил Колтаков (72), на втором месте Кононов (67), на третьем - Хомицевич (66). Иванов набрал 56 очков, Валеев - 52, Цорн - 38, Красников - 28, Стефан Свенссон - 26, Никлас Свенссон - 23, Бауэр - 22, Олсен - 20, россиянин Никита Толокнов - 19, Нидермайер - 16, Ледстрём - 15, Симон - 12, Клатовски и Акулов - по 6, Вебер - 5, россиянин Михаил Литвинов - 1, не имеют очков Олейник и ещё один россиянин - Иван Большаков.  
Города:
Шадринск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/15/110044.html
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