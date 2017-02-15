Новости Три российские пары дошли до 1/8 финала первого в 2017 году турнира серии "Мейджор" по пляжному волейболу Первый в 2017 году этап Мирового тура по пляжному волейболу состоялся на прошлой неделе в Форт-Лодердейле (США).



Турнир входит в серию "Мейджор" (категория - пять звёздочек).



Лучшими из российских волейболистов в мужском турнире стали Никита Лямин и Вячеслав Красильников. Выступая на предварительном этапе в группе B, они на старте победили польский дуэт Прудель/Куявяк со счётом 2:0 (21:14, 21:16), затем взяли верх над американской парой Розенталь/Крэбб - 2:1 (21:13, 19:21, 15:8), а на финише потерпели поражение от латвийской пары Смединьш/Самойлов - 1:2 (19:21, 21:15, 12:15), но, несмотря на это, с двумя победами из трёх заняли первое место в группе и напрямую вышли во второй раунд плей-офф - 1/8 финала. Также по две победы и путёвки в 1/16 финала - у дуэтов Смединьш/Самойлов и Розенталь/Крэбб. Выбыли из борьбы Прудель/Куявяк, проигравшие все матчи.



В борьбе за выход в четвертьфинал Лямин и Красильников не смогли пройти американский дуэт Хайден/Догерти, уступив со счётом 1:2 (25:23, 17:21, 9:15).



Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, выступавшие в группе A, в первом туре потерпели поражение от австрийской пары Допплер/Хорст - 0:2 (14:21, 22:24). Во втором матче Олег и Артём вырвали победу у бразильской пары Харлей/Рикардо - 2:1 (14:21, 21:17, 15:12), а на финише группового этапа проиграли американской паре Дальхауссер/Люцена - 0:2 (19:21, 15:21). С одной победой из трёх возможных Стояновский и Ярзуткин заняли третье место в группе и вышли в 1/16 финала. Дальхауссер/Люцена квалифицировались в 1/8 финала с тремя победами, Допплер/Хорст выиграли две встречи и вышли в 1/16 финала.



В первом раунде плей-офф Стояновский и Ярзуткин встретились с канадской парой Педлоу/Шэхтер и потерпели поражение - 0:2 (17:21, 20:22).



Победителями мужского турнира стали бразильцы Альваро Фильо/Саймон, выиграв в финале у соотечественников - Эвандро/Андре - 2:0 (21:15, 21:17). В матче за третье место Дальхауссер/Люцена победили другой американский дуэт - Хайден/Догерти - 2:1 (14:21, 21:13, 15:10).



В женском турнире Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова, выступавшие в группе G, на старте одержали трудную победу над бразильской парой Элизе Майя/Тайана Лима - 2:1 (17:21, 21:17, 20:18). Затем Екатерина и Надежда проиграли аргентинской паре Галлай/Клуг - 1:2 (21:17, 22:24, 7:15), но на финише предварительного этапа взяли верх над немецким дуэтом Боргер/Козух - 2:1 (12:21, 21:18, 15:8) и с двумя победами заняли второе место в группе, пробившись в 1/16 финала. На первом месте с прямой путёвкой в 1/8 финала - Элизе Майя/Тайана Лима, также выигравшие два матча. Одна победа, третье место и выход в 1/16 финала в активе пары Боргер/Козух, и за бротом плей-офф с одной победой остались Галлай/Клуг.



В 1/16 финала Бирлова и Макрогузова одержали победу над швейцарским дуэтом Хайдрих/Верже-Депре - 2:0 (21:13, 21:16), но в 1/8 финала уступили американскому дуэту Росс/Уолш - 0:2 (18:21, 14:21).



Анастасия Барсук и Евгения Уколова, попавшие в группу H, начали турнир с поражения от чешского дуэта Германнова/Слукова - 0:2 (16:21, 12:21), но затем взяли верх над швейцарской парой Бетчарт/Хюберли - 2:1 (21:15, 17:21, 15:11), а в решающем матче за выход в плей-офф переиграли в упорной борьбе австрийский дуэт Шютценхофер/Ш.Швайгер - 2:1 (20:22, 21:17, 15:10). Анастасия и Евгения с двумя победами заняли второе место в группе и пробились в 1/16 финала. Три победы и выход в 1/8 финала - в активе пары Германнова/Слукова, одна победа и путёвка в 1/16 финала - у пары Шютценхофер/Ш.Швайгер, и покинули турнир без побед Бетчарт/Хюберли.



В 1/16 финала Барсук и Уколова выиграли у американской пары Клаес/Ривс - 2:1 (19:21, 21:13, 15:10), но в 1/8 финала потерпели поражение от их соотечественниц - Свит/Саммер - 0:2 (13:21, 18:21).



Победительницами турнира стали бразильянки Ларисса/Талита, выиграв в финале у соотечественниц - пары Агата/Дуда - 2:0 (21:15, 21:18). В матче за бронзу немки Лаборер/Зюде переиграли Свит/Саммер - 2:0 (21:14, 21:14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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