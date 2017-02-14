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14.02.2017 21:22
"Ростов-Дон" и "Кубань" с первых мест вышли в четвертьфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Лада" выбыла
Матчи шестого, заключительного тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные. 

Краснодарская "Кубань", выступавшая в группе B и досрочно обеспечившая себе попадание в четвертьфинал, в борьбе за первое место в группе и более удачный жребий на старте плей-офф принимала в воскресенье французский клуб "Брест Бретань". Крупно выиграв первый тайм, подопечные Евгения Трефилова затем довели матч до победы - 25:20 (17:8). Голы в составе "Кубани": Марина Судакова (6), Оксана Королёва (4), Виктория Жилинскайте (4), Ирина Антонова (2), Наталия Даньшина (2), Ксения Дьяченко (2), Юлия Наливко (2), Ольга Горшенина (1), Екатерина Маренникова (1), Яна Жилинскайте (1). "Кубань" набрала десять очков и финишировала на первом месте в группе. 

Лидер нынешнего чемпионата России - "Ростов-Дон", досрочно гарантировавший себе выход в плей-офф из группы C с первого места, завершал групповой этап домашним матчем с норвежским "Биасеном", нанесшим ростовчанкам в первом круге единственное поражение в группе. Реванш получился убедительным - 35:21 (20:8) в пользу российского клуба. Голы в составе "Ростов-Дона": 
Анна Вяхирева (6), Ана Паула Родригес (5), Виктория Борщенко (5), Сираба Дембеле (4), Юлия Манагарова (3), Анна Сень (3), Ксения Макеева (2), Ольга Башкирова (2), Александрина Кабрал Барбоса (2), Майя Петрова (1), Елена Сливинская - (1).

Тольяттинская "Лада", занимавшая третье место в группе D, в борьбе за выход в плей-офф играла в норвежском Драммене с аутсайдером группы - местным "Глассверкетом". Неудачно сыграв в первом тайме и начале второй половины, наши гандболистки в концовке сократили отставание до минимума и имели шансы закончить матч вничью, но неудачная последняя атака сохранила победу за норвежками - 26:25 (15:12). Голы в составе "Лады": Дарья Самохина (9), Ксения Карпачева (5), Дарья Дмитриева (3), Елизавета Малашенко (3), Юлия Какмоля (2), Алёна Носикова (2), Ольга Щербак (1). Таким образом, "Лада" осталась на третьей позиции в группе и завершила сезон в Кубке ЕГФ. 

В результате жеребьёвки четвертьфиналов, состоявшейся во вторник, "Ростов-Дон" получил в соперники "Брест Бретань", а "Кубань" сразится за выход в полуфинал с немецким "Битигхаймом". Первые матчи оба российских клуба проведут на площадках соперниц 4 или 5 марта. Ответные матчи пройдут в Краснодаре 11 или 12 марта, в Ростове-на-Дону - 11 марта. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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