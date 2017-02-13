Валентина Гунина, фото с russiachess.org

Костенюк, Гунина, Погонина, Боднарук вышли во второй круг женского чемпионата мира по шахматам

Первый круг (1/32 финала) чемпионата мира по шахматам среди женщин завершился в понедельник в столице Ирана Тегеране.





По итогам стартового раунда восемь из одиннадцати вышедших на старт российских шахматисток продолжают борьбу за чемпионский титул.





Экс-чемпионка мира Александра Костенюк одержала уверенную победу, выиграв обе партии с классическим контролем времени у Сабрины Латреш из Алжира. С таким же счётом 2:0 Валентина Гунина разобралась с Викторией Ни из США. Алина Кашлинская со счётом 1.5:0.5 одержала победу над перуанкой Дейси Кори. Александра Горячкина с аналогичным результаом переиграла китаянку Чжай Мо. С таким же счётом в пользу россиянки завершился матч Натальи Погониной с представительницей Канады Чжоу Циюй.





После партий в классические и быстрые шахматы Анастасия Савина сломила сопротивление Моники Сочко из Польши - 2.5:1.5. В противостоянии Анастасии Боднарук и Митры Ниязипоур из Ирана соперницам не хватило не только классических партий, где россиянка отыгралась после поражения на старте. Вничью завершились три микроматча в быстрые шахматы и блиц. Лишь после решающей партии - "армагеддона" Анастасия завоевала путёвку во второй круг - 5:4. Напомним, без игры попала в число 32 сильнейших Ольга Гиря, соперница которой - Кристина-Адела Фойшор из Румынии скончалась 21 января.





Три российские шахматистки не смогли преодолеть стартовый барьер. Екатерина Ковалевская уступила украинке Инне Гапоненко - 0.5:1.5. Марина Нечаева не справилась с Динарой Садуакасовой из Казахстана - 0.5:1.5. Дарья Чарочкина, отыгравшись после стартового поражения от китаянки Цзянь Хуань, затем уступила в двух быстрых партиях - 1:3.





В 1/16 финала Боднарук и Гиря сойдутся в очном противостоянии. Погонина встретится с обидчицей Чарочкиной - Цзянь Хуань, а Гунина - с китаянкой Ни Шигун. В случае успеха Погонина и Гунина встретятся между собой в третьем круге.





Костенюк во втором круге сыграет с Гапоненко, Горячкина - с Нгуен Фам Ле Тао из Вьетнама, а самая опасная соперница досталась Кашлинской - украинка Анна Музычук. Горячкина и Кашлинская также могут составить пару 1/8 финала. Савина получила в соперницы китаянку Шень Ян.



