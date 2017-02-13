На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Шахматы
Фехтование
Регби
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Виндсерфинг
Триатлон
Кайтинг
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
13.02.2017 22:29
Валентина Гунина, фото с russiachess.org
Костенюк, Гунина, Погонина, Боднарук вышли во второй круг женского чемпионата мира по шахматам
Первый круг (1/32 финала) чемпионата мира по шахматам среди женщин завершился в понедельник в столице Ирана Тегеране. 

По итогам стартового раунда восемь из одиннадцати вышедших на старт российских шахматисток продолжают борьбу за чемпионский титул. 

Экс-чемпионка мира Александра Костенюк одержала уверенную победу, выиграв обе партии с классическим контролем времени у Сабрины Латреш из Алжира. С таким же счётом 2:0 Валентина Гунина разобралась с Викторией Ни из США. Алина Кашлинская со счётом 1.5:0.5 одержала победу над перуанкой Дейси Кори. Александра Горячкина с аналогичным результаом переиграла китаянку Чжай Мо. С таким же счётом в пользу россиянки завершился матч Натальи Погониной с представительницей Канады Чжоу Циюй. 

После партий в классические и быстрые шахматы Анастасия Савина сломила сопротивление Моники Сочко из Польши - 2.5:1.5. В противостоянии Анастасии Боднарук и Митры Ниязипоур из Ирана соперницам не хватило не только классических партий, где россиянка отыгралась после поражения на старте. Вничью завершились три микроматча в быстрые шахматы и блиц. Лишь после решающей партии - "армагеддона" Анастасия завоевала путёвку во второй круг - 5:4. Напомним, без игры попала в число 32 сильнейших Ольга Гиря, соперница которой - Кристина-Адела Фойшор из Румынии скончалась 21 января. 

Три российские шахматистки не смогли преодолеть стартовый барьер. Екатерина Ковалевская уступила украинке Инне Гапоненко - 0.5:1.5. Марина Нечаева не справилась с Динарой Садуакасовой из Казахстана - 0.5:1.5. Дарья Чарочкина, отыгравшись после стартового поражения от китаянки Цзянь Хуань, затем уступила в двух быстрых партиях - 1:3. 

В 1/16 финала Боднарук и Гиря сойдутся в очном противостоянии. Погонина встретится с обидчицей Чарочкиной - Цзянь Хуань, а Гунина - с китаянкой Ни Шигун. В случае успеха Погонина и Гунина встретятся между собой в третьем круге. 

Костенюк во втором круге сыграет с Гапоненко, Горячкина - с Нгуен Фам Ле Тао из Вьетнама, а самая опасная соперница досталась Кашлинской - украинка Анна Музычук. Горячкина и Кашлинская также могут составить пару 1/8 финала. Савина получила в соперницы китаянку Шень Ян. 

Классические партии матчей 1/16 финала состоятся во вторник и среду. В тех парах, где счёт по их итогам будет равным, победительницы будут выявлены на тай-брейке в четверг. 
Города:
Тегеран
Персоны:
Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/13/110035.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
13.02.2017 22:29
Костенюк, Гунина, Погонина, Боднарук вышли во второй круг женского чемпионата мира по шахматам
11.02.2017 23:43
Костенюк и Гунина выиграли первые партии первого круга женского чемпионата мира по шахматам
07.02.2017 23:01
Дмитрий Гордиевский выиграл главный турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017
02.02.2017 22:45
Накамура выиграл шахматный турнир в Гибралтаре, Матлаков, Витюгов и Свидлер отстали на очко
01.02.2017 13:10
Матлаков отстаёт на пол-очка от лидеров за два тура до финиша шахматного турнира в Гибралтаре
30.01.2017 14:50
Адамс, Накамура и Антон Гихарро лидируют на шахматном турнире в Гибралтаре, Звягинцев идёт 12-м
30.01.2017 14:09
Уэсли Со - победитель шахматного турнира в Нидерландах, Сергей Карякин разделил шестое место
Все новости
Сюжеты
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сочи - 2015
Гран-при ФИДЕ по шахматам 2014/2015
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Публикации
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 