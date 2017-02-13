Леонид Федун

Правильные решения Леонида Федуна

Правильные решения Леонида Федуна Журналист Евгений Ловчев прокомментировал в издании «Советский спорт» появление в «Спартаке» бразильского защитника Луиса Адриано. По мнению обозревателя, «бразилец - очередная правильная покупка Леонида Федуна». Напомним, что 16 января стало известно о подписании договора руководством «Спартака» с Луисом Адриано. А 17 января форвард уже провел свою первую тренировку с «красно-белыми» на стадионе Дубая. Евгений Ловчев также отметил, что если бы не Федун, футбольный клуб «Спартак» мог вообще прекратить свое существование, и поблагодарил Леонида Федуна за то, что клуб состоятелен. К слову, «состоятельность» «Спартака» стоила Федуну, по подсчетам Forbes, 1 млрд долларов. На сегодняшний день клуб не приносит своему акционеру прибыль, Леониду Федуну приходится тратить деньги из личного бюджета. Три важных решения Леонида Федуна 1. Леонид Арнольдович отличается принципиальностью. Вероятно, это качество привил Федуну отец, который был военным хирургом. Одним из заслуживающих уважения решений Федуна стала его борьба с нечестными договорными матчами. Как настоящий болельщик, Федун ценит увлекательные матчи и честную игру, а не купленные титулы. По инициативе владельца «Спартака» борьба с договорными играми развернулась серьезная: на сегодняшний день организованы стыковые матчи и увеличены штрафы за «договорняки». 2. Леонид Федун имеет масштабное мышление. Возможно, именно это качество оценил Вагит Алекперов, когда в 1987 году предложил Федуну должность в нефтяной компании «Когалымнефтегаз». Стратегически важным решением Леонида Федуна в «Спартаке» стало строительство домашней арены. Самая народная футбольная команда страны достойна лучшего стадиона. «Открытие-Арена» обошлась Федуну в 14,5 млрд рублей из личного бюджета. Это первый стадион «Спартака» в истории клуба. 3. Федун - человек терпеливый. Леонид Федун не продал клуб, когда психологическое давление от болельщиков, как на игроков, так и на руководство клуба достигло максимума. Какая судьба ждала бы «Спартак» без Федуна можно только догадываться. Но, вспоминая участь ряда российских футбольных клубов, не переживших кризис, можно только порадоваться, что «красно-белые» в надежных руках Леонида Арнольдовича. В заметке Ловчев отметил, что «чемпионство близко». Сегодня «Спартак» опережает «Зенит» на 5 баллов и, судя по настроению команды и главного тренера, не собирается сдавать позиции. Ждем марта и дальнейших побед!

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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