На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Шахматы
Фехтование
Регби
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Виндсерфинг
Триатлон
Кайтинг
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
13.02.2017 09:33
Леонид Федун
Правильные решения Леонида Федуна

Правильные решения Леонида Федуна

Журналист Евгений Ловчев прокомментировал в издании «Советский спорт» появление в «Спартаке» бразильского защитника Луиса Адриано. По мнению обозревателя, «бразилец - очередная правильная покупка Леонида Федуна». Напомним, что 16 января стало известно о подписании договора руководством «Спартака» с Луисом Адриано. А 17 января форвард уже провел свою первую тренировку с «красно-белыми» на стадионе Дубая. Евгений Ловчев также отметил, что если бы не Федун, футбольный клуб «Спартак» мог вообще прекратить свое существование, и поблагодарил Леонида Федуна за то, что клуб состоятелен. К слову, «состоятельность» «Спартака» стоила Федуну, по подсчетам Forbes, 1 млрд долларов. На сегодняшний день клуб не приносит своему акционеру прибыль, Леониду Федуну приходится тратить деньги из личного бюджета.  

Три важных решения Леонида Федуна

1. Леонид Арнольдович отличается принципиальностью. Вероятно, это качество привил Федуну отец, который был военным хирургом. Одним из заслуживающих уважения решений Федуна стала его борьба с нечестными договорными матчами. Как настоящий болельщик, Федун ценит увлекательные матчи и честную игру, а не купленные титулы. По инициативе владельца «Спартака» борьба с договорными играми развернулась серьезная: на сегодняшний день организованы стыковые матчи и увеличены штрафы за «договорняки».   2. Леонид Федун имеет масштабное мышление. Возможно, именно это качество оценил Вагит Алекперов, когда в 1987 году предложил Федуну должность в нефтяной компании «Когалымнефтегаз». Стратегически важным решением Леонида Федуна в «Спартаке» стало строительство домашней арены. Самая народная футбольная команда страны достойна лучшего стадиона. «Открытие-Арена» обошлась Федуну в 14,5 млрд рублей из личного бюджета. Это первый стадион «Спартака» в истории клуба.   3. Федун - человек терпеливый. Леонид Федун не продал клуб, когда психологическое давление от болельщиков, как на игроков, так и на руководство клуба достигло максимума. Какая судьба ждала бы «Спартак» без Федуна можно только догадываться. Но, вспоминая участь ряда российских футбольных клубов, не переживших кризис, можно только порадоваться, что «красно-белые» в надежных руках Леонида Арнольдовича.   В заметке Ловчев отметил, что «чемпионство близко». Сегодня «Спартак» опережает «Зенит» на 5 баллов и, судя по настроению команды и главного тренера, не собирается сдавать позиции. Ждем марта и дальнейших побед!
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/13/110030.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
13.02.2017 09:33
Правильные решения Леонида Федуна
03.08.2016 17:16
Сборная России победила в чемпионате мира по футболу среди воспитанников детских домов
17.02.2016 12:13
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может быть дисквалифицирован за демонстрацию футболки с портретом президента России
27.08.2015 10:49
ЦСКА обыграл "Спортинг" во 2-м матче раунда плей-офф ЛЧ и сыграет на групповом этапе
19.08.2015 08:55
ПФК ЦСКА на выезде проиграл "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
18.08.2015 10:12
"Атлетик" по сумме двух матчей обыграл "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании
12.08.2015 08:49
"Барселона" в дополнительное время победила "Севилью" и завоевала Суперкубок УЕФА
Все новости
Сюжеты
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференция, посвященная 50-летию турнира «Кожаный мяч»
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 