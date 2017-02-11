Новости Александра Костенюк, фото с ruchess.ru Костенюк и Гунина выиграли первые партии первого круга женского чемпионата мира по шахматам Чемпионат мира по шахматам среди женщин стартовал в субботу в столице Ирана Тегеране.



В турнире принимают участие 63 шахматистки, среди которых нет действующей чемпионки - китаянки Хоу Ифань. Турнир пройдёт по системе с выбыванием в формате микроматчей из двух партий, начиная с 1/32 финала. Если две партии с классическим контролем времени не выявят победительницу, назначаются две партии в быстрые шахматы, затем в случае ничьей - блиц, и в заключение - "армагеддон", где белые имеют пять минут против четырёх у чёрных, а в случае ничьей общая победа присуждается чёрным. В финальном матче играются четыре классические партии, а в случае ничьей - тай-брейк по тем же правилам.



Россию представляют одиннадцать шахматисток: Александра Костенюк (третий номер посева), Валентина Гунина (6), Наталья Погонина (11), Александра Горячкина (15), Анастасия Боднарук (16), Ольга Гиря (17), Екатерина Ковалевская (30), Алина Кашлинская (34), Марина Нечаева (36), Дарья Чарочкина (43) и Анастасия Савина (44).



В первых партиях первого круга (1/32 финала) Костенюк выиграла белыми фигурами у Сабрины Латреш из Алжира, Гунина - чёрными у американки Виктории Ни. Гиря без игры вышла в 1/16 финала из-за трагического случая - её соперница Кристина-Адела Фойшор из Румынии скончалась 21 января.



Боднарук чёрными проиграла Митре Ниязипоур из Ирана, Нечаева - чёрными Динаре Садуакасовой из Казахстана, Ковалевская - чёрными украинке Инне Гапоненко, Чарочкина - белыми китаянке Цзянь Хуань.



Савина чёрными сыграла вничью с Моникой Сочко из Польши, Кашлинская - чёрными с Дейси Кори из Перу, Горячкина - белыми с китаянкой Чжай Мо, Погонина - белыми с Чжоу Циюй, представляющей Канаду.



В воскресенье шахматистки сыграют вторые партии, поменявшись цветом фигур. Тай-брейки там, где это будет необходимо, пройдут в понедельник.

Тегеран Костенюк Александра Константиновна Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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