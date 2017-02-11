Новости Гандболистки "Ставрополья-СКФУ" обыграли "АГУ-Адыиф" в матче чемпионата России Матч предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги, в котором ставропольский клуб "Ставрополье-СКФУ" принимал "АГУ-Адыиф" из Майкопа, состоялся в субботу в СКК "Олимп" в Невинномысске.



В первом тайме после шести мячей подряд, заброшенных в ворота гостей, счёт стал 9:4, в дальнейшем майкопской команде удалось сократить разрыв до минимума, но перед перерывом хозяйки увеличили разницу до трёх мячей. Во вторые тридцать минут отрезок, выигранный ставропольчанками со счётом 7:1, предопределил исход борьбы. Гостьям удалось лишь уйти от крупного счёта - в итоге ставропольские гандболистки победили с результатом 29:24. Десятью голами в составе победительниц отличилась Екатерина Баркалова.



"Ставрополье-СКФУ" занимает после этой победы седьмое место с десятью очками после 14 матчей. "АГУ-Адыиф" отстаёт на три очка и идёт девятым.



"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "АГУ-Адыиф" (Майкоп) 29:24 (13:10)

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Ульяна Рассанова, Екатерина Калинина (3), Екатерина Баркалова (10), Елена Устич (1), Олеся Кирий (5), Екатерина Королёва (3), Регина Мысак (4), Анастасия Пастух, Дарья Шебалкова, Зурета Коблева (2), Елена Лунина (1), Екатерина Нефёдова, Елена Стрельцова.

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Наталья Тормозова, Людмила Баскакова (вратари), Инесса Неупокоева (1), Милана Шевацукова (3), Наталья Еремченко, Анастасия Серадская, Елена Портягина, Татьяна Чешенко, Анна Головко, Милица Грбавчевич (2), Лада Самойленко (6), Александра Давиденко (2), Ульяна Шавина (5), Ольга Исаченко (3), Виктория Смоленцева (1).



Ход матча - 2:0, 2:2, 3:2, 3:4, 9:4, 9:7, 10:7, 10:8, 11:8, 11:10, 13:10; 15:10, 15:12, 16:12, 16:13, 20:13, 20:14, 23:14, 23:18, 25:18, 25:20, 26:20, 26:21, 27:21, 27:23, 28:23, 28:24, 29:24.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 26 очков (13 игр), "Астраханочка" (Астрахань) - 24(14), "Лада" (Тольятти) - 22(12), "Кубань" (Краснодар) - 18(12), "Звезда" (Звенигород) - 16(14), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 13(12), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 10(14), "Луч" (Москва) - 7(14), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(14), "Университет" (Ижевск) - 5(15), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(14).

Невинномысск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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