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09.02.2017 22:43
спринт-кросс на снегоходах, фото с mfr.ru
Евгений Смолин и Игорь Абрамов стали победителями чемпионата МФР по спринт-кроссу на снегоходах
Второй, финальный этап чемпионата Мотоциклетной федерации России по спринт-кроссу на снегоходах состоялся 3-5 февраля в Кубинке (Московская область).

Победителем этапа в классе "Суперспорт" стал Евгений Смолин из Нового Уренгоя, выступающий за клуб "Факел" на снегоходе марки "ARCTIC CAT". Его результат по сумме двух заездов - максимальные 50 очков. Второе место занял Яков Карпман из Кирова (клуб "Атлант", снегоход "LYNX", 42 очка). На третьей позиции Артём Пехтерев из Санкт-Петербурга (клуб "Аврора", снегоход "LYNX", 40 очков).

Евгений Смолин стал победителем чемпионата МФР в общем зачёте, набрав 95 очков. Серебро завоевал Яков Карпман с 86 очками, бронзу - Артём Пехтерев, набравший 81 очко.

В классе "Спорт" этап выиграл москвич Александр Палагин из команды "DRC" на снегоходе "ARCTIC CAT", набравший 50 очков. Вторым финишировал Даниил Сергеев из Рыбинска Ярославской области на снегоходе "LYNX" с 44 очками. Москвич Игорь Абрамов на снегоходе "ARCTIC CAT" занял третье место на этапе с 40 очками.

Победу в общем зачёте одержал Игорь Абрамов, набрав 87 очков. Даниил Сергеев стал серебряным призёром с 69 очками, бронзу завоевал Александр Палагин, в активе которого 50 очков, - сообщает сайт МФР.
Города:
Кубинка
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/09/110023.html
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