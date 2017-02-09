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09.02.2017 14:36
ЖГК Звезда (Звенигород)
"Ростов-Дон" разгромил "Луч", "Звезда" победила "Университет" в четвертьфиналах женского Кубка России по гандболу
Два матча 1/4 финала Кубка России по гандболу среди женских команд состоялись во вторник и среду.

Московский "Луч" принимал "Ростов-Дон". Встреча прошла при полном преимуществе ростовчанок. Москвички сумели забросить лишь по шесть мячей в каждом тайме, уступя к перерыву девять голов, а вторую половину проиграв с ещё более крупным счётом. 33:12 - безоговорочная победа "Ростов-Дона". По пять мячей в ворота хозяек забросили Юлия Манагарова, Ксения Макеева и Александрина Кабрал Барбоса.

Ижевский "Унивыерситет" принимал "Звезду" из Звенигорода. Первый тайм проходил с переменным успехом, но при счёте 11:11 гостьи захватили лидерство, забросив пять мячей подряд. Во вторые тридцать минут подмосковные гандболистки контролировали игру и довели её до победы - 24:20. Семь голов на счету Виктории Климанцевой.

Таким образом, "Ростов-Дон" и "Звезда" завоевали путёвки  "Финал четырёх" Кубка России. Ещё два четвертьфинальных матча, где сыграют "Кубань" (Краснодар) - "Лада" (Тольятти) и "Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань), состоятся 19 февраля.  

"Луч" (Москва) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 12:33 (6:15)
"Луч": Анастасия Лагина, Юлия Полываная, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова, Екатерина Юрина (2), Анастасия Ершова (1), Диана Матросова, Александра Борисова, Екатерина Мухина, Юлия Семёнова, Елизавета Иванова (3), Екатерина Атькова (3), Екатерина Матлашова (3), Анна Бурова, Екатерина Дорошенко.
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская (2), Юлия Манагарова (5), Майя Петрова (3), Анна Сень (2), Ана Паула Родригес Бело (2), Ольга Башкирова (1), Анна Вяхирева (3), Ксения Макеева (5), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (2), Лотте Григель, Александрина Кабрал Барбоса (5), Виктория Борщенко (1).

Ход матча - 0:1, 1:1, 1:4, 2:4, 2:6, 3:6, 3:7, 4:7, 4:10, 5:10, 5:12, 6:12, 6:15; 6:19, 7:19, 7:21, 8:21, 8:22, 9:22, 9:28, 10:28, 10:32, 11:32, 11:33, 12:33.

"Университет" (Ижевск) - "Звезда" (Звенигород) 20:24 (12:18)
"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (3), Дарья Сурнина (1), Ольга Тургенева (4), Валерия Дозморова (1), Ксения Трухина (1), Лилия Закиуллина (1), Василиса Кунгурцева, Анна Кандакова, Мария Керчикова, Лилия Чужанова (1), Елена Кудряшева (4), Ксения Обуховская, Юлия Таран (4).
"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская, Наталья Винюкова (3), Виктория Климанцева (7), Мария Галай, Анастасия Листопад (3), Дарья Одрузова (5), Наталья Курбанова (1), Наталья Никитина (3), Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова, Мария Дудина, Алёна Амельченко, Анна Шукалова (2).

Ход матча - 1:0, 1:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:9, 9:9, 9:10, 10:10, 10:11, 11:11, 11:16, 12:16, 12:18; 12:19, 14:19, 14:21, 16:21, 16:22, 18:22, 18:23, 19:23, 19:24, 20:24.
Города:
Ижевск, Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/09/110021.html
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