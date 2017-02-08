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08.02.2017 23:07
Дмитрий Колтаков, фото с mfr.ru
Дмитрий Колтаков лидирует после двух финальных этапов чемпионата мира по мотогонкам на льду
Первый и второй финальные этапы 52-го личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялись в минувшие выходные на арене СТК имени Анатолия Степанова в Тольятти.

Победителем первого этапа стал чемпион мира 2015 года Дмитрий Колтаков, оставив вторым действующего чемпиона мира Дмитрия Хомицевича. Третьим в первый день стал двукратный чемпион мира Даниил Иванов, четвёртым - Игорь Кононов. На пятом месте австриец Франц Цорн, на шестом - Динар Валеев, на седьмом - Никита Толокнов, выступавший на домашнем треке по уайлд-кард, замкнул восьмёрку Гюнтер Бауэр из Германии, далее расположились шведы Джимми Олсен и Стефан Свенссон.

На втором этапе победу в финале одержал Хомицевич, вторым финишировал Колтаков, третьим - Валеев, четвёртым - Цорн.

По итогам двух этапов в Тольятти лидерство в чемпионате захватил Колтаков, набрав 37 очков. У Хомицевича 36 очков, у Иванова - 30. Кононов и Валеев имеют по 28 очков, Цорн - 23, Толокнов - 19, Свенссон, Бауэр и Олсен - по 13.

Третий и четвёртый финальные этапы пройдут 11 и 12 февраля в Шадринске.

Города:
Тольятти
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/08/110018.html
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