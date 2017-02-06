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06.02.2017 22:47
"Ростов-Дон" и "Кубань" досрочно вышли в четвертьфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ
Матчи пятого, предпоследнего тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные.

"Ростов-Дон", выступающий в группе C, играл на выезде с венгерским клубом "ЭРД". Хозяйки площадки ничего не смогли противопоставить лидерам чемпионата России, уступив со счётом 19:30 (10:13).
"Ростов-Дон": Мария Басараб, Катрин Лунде, Галина Мехдиева (вратари), Анна Вяхирева (7), Сираба Дембеле (5), Виктория Борщенко (4), Александрина Кабрал Барбоса (4), Юлия Манагарова (4), Анна Сень (4), Ксения Макеева (2), Ольга Башкирова, Ольга Черноиваненко, Лотте Григель, Майя Петрова, Ана Паула Родригес Бело, Елена Сливинская.

Ростовчанки за тур до финиша гарантировали себе первое место в группе, опережая всех конкурентов на четыре очка. В последнем туре "Ростов-Дон" примет норвежский "Бьясен Тронхейм".

Краснодарская "Кубань", играющая в группе B, играла в гостях с венгерским клубом "Альба Фехервар". Первый тайм получился равным, но после перерыва наша команда не дала соперницам никаких шансов - 24:31 (11:11).
"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Наталья Даньшина (7), Ирина Антонова (4), Марина Судакова (4), Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва (3), Виктория Горшенина (3), Виктория Жилинскайте (3), Ксения Дьяченко (2), Юлия Наливко (2), Виктория Копосова (1), Екатерина Маренникова (1), Яна Жилинскайте (1), Милана Рзаева, Яна Савинова, Яна Ускова.

"Кубань" также гарантировала себе выход в четвертьфинал, деля лидерство с французским клубом "Брест Бретань". Эти команды определят победителя группы в очной встрече в Краснодаре.

Тольяттинская "Лада" выбирается из трудного положения в группе D. Волжский клуб играл на своей площадке с датским "Нюкёбингом". После равного первого тайма наши гандболистки добились в итоге непростой победы - 35:32 (17:17).
"Лада": Олеся Цивка, Елена Уткина (вратари), Дарья Дмитриева (8), Дарья Самохина (7), Елизавета Малашенко (6), Виолетта Голец (3), Алёна Носикова (3), Полина Горшкова (2), Юлия Какмоля (2), Ксения Карпачёва (2), Александра Санникова (1), Ирина Снопова (1), Валентина Барынина, Варвара Юрьева, Анастасия Портягина, Ольга Щербак.

"Лада" занимает после этой победы третье место в группе, с шестью очками уступая лишь по дополнительным показателям немецкому "Метцингену" и "Нюкёбингу". Для выхода в плей-офф тольяттинской команде нужно обыгрывать на выезде аутсайдера - норвежский "Глассверкет".  

Турнирное положение.

Группа A: "Нант" (Франция) - 7 очков (5 игр), "Рандерс" (Дания) - 7(5), "Савехоф" (Швеция) - 4(5), "Ольденбург" (Германия) - 2(5).

Группа B: "Брест Бретань" (Франция) - 8(5), "Кубань" (Краснодар, Россия) - 8(5), "Альба Фехервар" (Венгрия) - 4(5), "Лейпциг" (Германия) - 0(5).

Группа C: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону, Россия) - 8(5), "ЭРД" (Венгрия) - 4(5), "СГ ББМ Битигхайм" (Германия) - 4(5), "Бьясен Тронхейм" (Норвегия) - 4(5).

Группа D: "ТуС Метцинген" (Германия) - 6(5), "Нюкёбинг" (Дания) - 6(5), "Лада" (Тольятти, Россия) - 6(5), "Глассверкет" (Норвегия) - 2(5).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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