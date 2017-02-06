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06.02.2017 22:46
"Астраханочка" уступила "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов
Второй тур основного группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу состоялся в минувшие выходные.

Чемпионки России - гандболистки "Астраханочки" принимали "Будучность" из Черногории. С первых минут гостьи ушли в отрыв - 7:3, и разница сохранялась на этом уровне до последних минут первого тайма, когда четыре гола черногорского клуба подряд сделали его преимущество двукратным - 18:9. После перерыва "Будучность" продолжала наращивать превосходство, которое вновь достигало двукратной величины. Четыре подряд точных броска наших гандболисток незадолго до конца чуть скрасили картину, но речи о спасении уже не было - 34:21 в пользу черногорского клуба.

"Астраханочка" по-прежнему замыкает турнирную таблицу, не имея зачётных очков. "Будучность" занимает третье место вслед за македонским "Вардаром" и венгерским "Ференцварошем".  

"Астраханочка" (Астрахань, Россия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) 21:34 (9:18).
"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова, Анастасия Ваганова (вратари), Карина Сабирова (7), Милана Таженова (3), Кристина Кожокарь (2), Кристина Сорокина (2), Екатерина Зеленкова (2), Екатерина Левша (1), Людмила Постнова (1), Мария Рачителева (1), Анна Шапошникова (1), Карина Сисенова (1), Светлана Иванова, Светлана Кремнева, Виктория Шичкина.
"Будучность": Марта Батинович, Дарли Зокби Де Паула (вратари), Кристина Георгиана Нягу (8), Катарина Булатович (7), Нели Ирман (5), Кинга Ахрук (4), Джурджина Яукович (3), Итана Грбич (2), Эма Рамусович (2), Ванеса Агович (1), Матея Плетикосич (1), Дияна Уйкич (1), Драгана Цвижич, Биляна Новович, Ивона Павицевич, Санья Премович.

Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4, 3:4, 3:7, 5:7, 5:10, 7:10, 7:12, 8:12, 8:13, 9:13, 9:18; 10:18, 10:20, 11:20, 11:21, 12:21, 12:24, 13:24, 13:29, 15:29, 15:31, 16:31, 16:32, 20:32, 20:34, 21:34.   

Турнирное положение.

Группа 1: "Вардар" (Македония) - 11 очков (6 игр), "Ференцварош - Рейл Карго" (Венгрия) - 9(6), "Будучность" (Черногория) - 8(6), "Мец" (Франция) - 4(6), "Тюрингер" (Германия) - 4(6), "Астраханочка" (Россия) - 0(6).

Группа 2: "Дьёри Ауди ЭТО" (Венгрия) - 10(6), "Ларвик" (Норвегия) - 7(6), "Мидтьюлланд" (Дания) - 6(6), "Крим Меркатор" (Словения) - 6(6), "Букурешти" (Румыния) - 5(6), "Эсбьерг" (Дания) - 2(6). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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