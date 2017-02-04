Новости "Чеховские медведи", "Университет Лесгафта - Нева" и "Динамо-Виктор" победили в матчах чемпионата России по гандболу Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Волгограде, Санкт-Петербурге и Ставрополе.



Волгоградский "Каустик" принимал действующих чемпионов страны - подмосковных "Чеховских медведей". Уступая два мяча после первого тайма, волгоградцы дали бой фаворитам, не позволив им по ходу второго тайма уйти в отрыв, а за две минуты до конца основного вресмени выйдя вперёд - 30:29. Однако гости дважды добились успеха в концовке и вырвали победу - 31:30. Девять голов на счету Дмитрия Ковалёва. "Чеховские медведи" возглавляют турнирную таблицу, "Каустик" идёт восьмым.



Петербургский "Университет Лесгафта - Нева" играл на своей площадке с уфимским клубом "УГНТУ-ВНЗМ". Встреча прошла при полном преимущесиве питерцев, перебросавших соперников на восемь голов в первом тайме и на семь - во втором. 34:19 - крупная победа хозяев. Семь мячей в ворота гостей забросил Дмитрий Киселёв. "Университет Лесгафта - Нева" занимает второе место, "УГНТУ-ВНЗМ" идёт девятым.



Ставропольский клуб "Динамо-Виктор" принимал "Сунгуль" из Снежинска. В первом тайме хозяева добились более, чем двукратного преимущества. Во вторые тридцать минут динамовцы спокойно довели игру до победы - 39:26. Девять мячей в ворота гостей забросил Виталий Мазуров. Проигравших не спасли десять точных бросков Виктора Бабкина. "Динамо-Виктор" идёт на шестой позиции, "Сунгуль" занимает десятое место.



"Каустик" (Волгоград) - "Чеховские медведи" (Московская область) 30:31 (13:15)

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов (4), Никита Гугняев (3), Михаил Виноградов (6), Артём Соловьёв, Артём Введенский, Сергей Косенков (1), Алексей Фокин (3), Андрей Мазаев (5), Александр Денисов (1), Роман Макришин (5), Сергей Тафинцев, Василий Наконечный (2), Эрик Фуамба Ндумби.

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (5), Дмитрий Корнев (1), Дмитрий Ковалёв (9), Кирилл Котов (2), Александр Черноиванов (2), Павел Андреев, Александр Котов (3), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев, Александр Измайлов, Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев (2), Дмитрий Шелестюков (3), Евгений Прокопьев.



"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) 34:19 (19:11)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (6), Дмитрий Киселёв (7), Владислав Размаев (2), Николай Емельяненко (6), Роман Столяров, Павел Тураев (4), Глеб Смахтин (1), Павел Елистратов, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов, Кирилл Воронин (6), Александр Синицын (2).

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Максим Мочалов, Роман Сураев (вратари), Игорь Кабанов, Никита Ломов (2), Вадим Ковалёв, Андрей Иванов, Алексей Гетманов (4), Владислав Бахтин (1), Владимир Фомичёв (2), Александр Мальцев, Александр Аброскин, Сергей Писаренко (1), Дмитрий Киреев (4), Дмитрий Корякин (3), Иван Федиско (2).



"Динамо-Виктор" (Ставрополь) - "Сунгуль" (Снежинск) 39:26 (21:10)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Алексей Завгородний (вратари), Антон Шувалов (1), Виталий Мазуров (9), Денис Мирзоев (6), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (8), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (4), Антон Отрезов (2), Антон Волков (2), Андрей Трофимец (4), Алексей Пшеничный, Илья Исаков (2), Николай Шевченко.

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (7), Иван Фирсов (1), Матвей Прохоров (1), Сергей Ломов (2), Игорь Иванов (1), Евгений Дудик, Никита Тропин (3), Данил Гумянов (1), Сергей Киселёв, Сергей Ушаков, Виктор Бабкин (10), Алексей Морозов.



Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 25 очков (14 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 21(13), "СКИФ" (Краснодар) - 18(13), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 16(13), "Динамо" (Астрахань) - 15(13), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Пермские медведи" (Пермь) - 13(12), "Каустик" (Волгоград) - 11(13), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 9(14), "Сунгуль" (Снежинск) - 7(14), "УОР №2" (Москва) - 4(12), "Динамо" (Челябинск) - 3(12).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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