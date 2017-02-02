Новости "Чеховские медведи", "СКИФ" и "СГАУ-Саратов" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу Матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги, возобновившегося после длительного перерыва, вызванного участием игроков в чемпионате мира, состоялись в среду и четверг в Саратове, Астрахани и Краснодаре.



"СГАУ-Саратов" принимал уфимский "УГНТУ-ВНЗМ". Уже к перерыву хозяева практически сняли вопрос о победителе, повеля с разницей в девять мячей. Таким же оказался итоговый разрыв - 32:23. Девять мячей в ворота гостей забросил Ян Ковалёв. Саратовцы занимают четвёртую строчку турнирной таблицы, уфимцы - девятую.



Астраханские динамовцы играли на своей площадке с подмосковными "Чеховскими медведями". Гости подтвердили статус фаворитов, выиграв три мяча в первом тайме, четыре - во втором и закончив встречу со счётом 34:27. Шесть голов в составе победителей на счету Кирилла Котова. Действующие чемпионы страны сохраняют лидерство, на четыре очка опережая петербургский "Университет Лесгафта - Нева". Астраханцы занимают пятое место.



Краснодарский "СКИФ" принимал "Сунгуль" из Снежинска. Завершив первый тайм с перевесом в два мяча, после перерыва хозяева упрочили лидерство и взяли два очка - 39:33. Гостей не спасли одиннадцать голов Виктора Бабкина. "СКИФ" замыкает тройку лидеров, "Сунгуль" - десятку лучших.



"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) 32:23 (18:9)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Ян Ковалёв (9), Артём Пономарёв (3), Илья Колпаков, Антон Мерзлютин, Максим Саликов (1), Александр Кузьмин (2), Александр Рыжков (6), Олег Кривенко (1), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (4), Денис Афонин (2), Максим Зяблов (3).

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Максим Мочалов, Роман Сураев (вратари), Игорь Кабанов, Никита Ломов (1), Вадим Ковалёв (4), Андрей Иванов (2), Алексей Гетманов (4), Владислав Бахтин (3), Владимир Фомичёв (2), Александр Мальцев, Александр Аброскин, Сергей Писаренко, Дмитрий Киреев (3), Дмитрий Корякин (4), Иван Федиско.



"Динамо" (Астрахань) - "Чеховские медведи" (Московская область) 27:34 (16:19)

"Динамо": Руслан Джусупкереев, Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (4), Александр Ермаков, Денис Васильев (3), Григорий Черниченко, Дмитрий Кантемиров (3), Юрий Татарин (4), Глеб Чернов (3), Владислав Васильев (4), Юрий Орлов (1), Алексей Дремков, Арсений Ухваркин (1), Андрей Демченков (4), Мурат Чомаев.

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (4), Дмитрий Корнев (4), Дмитрий Ковалёв (5), Кирилл Котов (6), Александр Черноиванов (2), Павел Андреев (1), Александр Котов (3), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов (2), Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев, Дмитрий Шелестков (1), Евгений Прокопьев.



"СКИФ" (Краснодар) - "Сунгуль" (Снежинск) 39:33 (16:14)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Канан Аскеров (5), Алексей Арчибасов (3), Дмитрий Копосов (1), Евгений Волобуев (3), Александр Шкуринский (3), Сергей Николаенков (7), Дмитрий Свистунов (8), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин (1), Игорь Карлов (4), Валентин Воробьёв (2), Никита Степанов (2), Илья Иванников.

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов, Иван Фирсов, Матвей Прохоров (2), Сергей Ломов (5), Игорь Иванов (3), Евгений Дудик (2), Никита Тропин (2), Данил Гумянов (3), Сергей Киселёв (3), Сергей Ушаков (2), Виктор Бабкин (11), Алексей Морозов.



Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 23 очка (13 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 19(12), "СКИФ" (Краснодар) - 18(13), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 16(13), "Динамо" (Астрахань) - 15(13), "Пермские медведи" (Пермь) - 13(12), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 12(12), "Каустик" (Волгоград) - 11(12), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 9(13), "Сунгуль" (Снежинск) - 7(13), "УОР №2" (Москва) - 4(12), "Динамо" (Челябинск) - 3(12).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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