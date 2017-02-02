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02.02.2017 20:23
спринт-кросс на снегоходах, фото с mfr.ru
Евгений Смолин и Игорь Абрамов - победители первого этапа чемпионата МФР по спринт-кроссу на снегоходах
Первый этап чемпионата Федерации мотоциклетного спорта России по спринт-кроссу на снегоходах состоялся 27-29 января в Кубинке (Московская область).

Победителем этапа в группе "Суперспорт" стал Евгений Смолин из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, выступающий за клуб "Факел" на снегоходе "ARCTIC CAT". Его результат в двух заездах - 45 очков (25+20). Второе место занял Яков Карпман из Кирова (клуб "Атлант", снегоход "LYNX", 44 очка), третьим финишировал Артём Пехтерев из Санкт-Петербурга (клуб "Аврора", снегоход "LYNX", 41 очко).

В классе "Спорт" первенствовал москвич Игорь Абрамов на снегоходе "ARCTIC CAT" с 47 очками. Вторым стал Владимир Калинин из Вологды (сборная Вологодской области, снегоход "LYNX", 42 очка), на третьей позиции Даниил Сергеев из Рыбинска Ярославской области (снегоход "LYNX", 25 очков).

Второй, финальный этап чемпионата пройдёт 3-4 февраля в Одинцовском районе Московской области на 55-м километре трассы М-1 (Минское шоссе), - сообщает сайт МФР.
Города:
Кубинка
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/02/109994.html
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