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01.02.2017 13:50
фото с mfr.ru
"ЦТВС-Уралтранстром" выиграл уфимские этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
Третий и четвёртый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге состоялись в минувшие выходные в Уфе.

Тройка призёров обоих соревновательных дней выглядела одинаково: первое место занял "ЦТВС-Уралтранстром" (Каменск-Уральский, Свердловская область), на второй позиции тольяттинская "Мега-Лада", на третьем - "Каустик" из Стерлитамака. Четвёртую позицию заняли хозяева льда - "Башкортостан-ЦТВС имени Г.Кадырова" (Уфа). Напомним уфимцы из-за финансовых проблем стартовали в чемпионате юниорским составом. На домашнем этапе к команде присоединился многократный чемпион мира Николай Красников, пропустивший старт сезона, но не смогли выступить в Уфе Иван Чичков, получивший травму, и шведский гонщик Ове Ледстрём.

Николай Красников принёс команде на двух уфимских этапах 26 очков, на очко меньше у двух лидеров "ЦТВС-Уралтранстрома" - действующего чемпиона мира Дмитрия Хомицевича и Динара Валеева, 24 очка у двукратного чемпиона мира Даниила Иванова из "Мега-Лады".

После четырёх этапов из шести "ЦТВС-Уралтрастром" возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков. "Мега-Лада" имеет 14 очков, "Каустик" - семь, "Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова" - пять.

Решающие пятый и шестой этапы состоятся 25-26 февраля в Тольятти, - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России.
Города:
Уфа, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/01/109990.html
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