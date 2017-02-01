Новости Максим Матлаков, фото с chesswood.ru Матлаков отстаёт на пол-очка от лидеров за два тура до финиша шахматного турнира в Гибралтаре Восемь туров провели участники главного турнира шахматного фестиваля Tradewise Gibraltar Chess Festival - 2017, продолжающегося в Гибралтаре.



Лидирующую группу за два тура до финиша составляют пять гроссмейстеров: испанец Давид Антон Гихарро, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Хикару Накамура, китаец Юй Янъи и болгарин Веселин Топалов. На их счету по 6.5 очка.



По шесть очков набрали четырнадцать шахматистов, среди которых россиянин Максим Матлаков, занимающий по дополнительным показателям 12-е место. В эту группу также входят англичане Майкл Адамс и Найджел Шорт, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, англичанин Дэвид Хауэлл, болгарин Иван Чепаринов, главный фаворит турнира американец Фабиано Каруана, болгарка Антуанета Стефанова, американец Варужан Акобян, Даниэль Фридман, израильтянин Борис Гельфанд, француз Лоран Фрессине, индиец Панаяппан Сетхураман и француз Ромен Эдуар.



По 5.5 очка набрали Никита Витюгов, занимающий 24-е место и Пётр Свидлер (25), по пять - Екатерина Лагно (43), Михаил Антипов (44), Сергей Григорьянц (50), Валентина Гунина (58), Дарья Пустовойтова (66) и Григорий Опарин (67), 4.5 очка - Вадим Звягинцев (70), четыре - Марк Глуховский (125).



Восьмой тур. Максим Матлаков (Россия) - Ромен Эдуар (Франция).



1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nc6 4. Nf3 Bg4 5. d5 Ne5 6. Bf4 Ng6 7. Be3 Nf6 8. Bxc4 e5 9. Nc3 Bd6 10. Bb5+ Kf8 11. O-O Nf4 12. Re1 g5 13. g3 Nh3+ 14. Kh1 Nh5 15. Be2 N5f4 16. Bf1 Rg8 17. gxf4 gxf4 18. Bxh3 Bxh3 19. Rg1 fxe3 20. Rxg8+ Kxg8 21. Qg1+ Kh8 22. Ng5 Qf6 23. Nxh3 Rg8 24. Qd1 exf2 25. Qe2 Bc5 26. Rf1 Qg6 27. Rxf2 Bxf2 28. Qxf2 Qg4 29. Ng1 b5 30. a3 a5 31. b4 axb4 32. axb4 f5 33. h3 Qg3 34. Qxg3 Rxg3 35. Nge2 Rxh3+ 36. Kg2 Rh4 37. Ng3 fxe4 38. Nxb5 e3 39. Nxc7 Rxb4 40. Kf3 h5 41. Nxh5 e4+ 42. Kxe3 Rb3+ 43. Kxe4 Rb7 44. d6 Rb6 45. Ke5 Rxd6 46. Kxd6 1/2-1/2.



Найджел Шорт (Англия) - Майкл Адамс (Англия).



1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 Be7 5. Bg5 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 b6 8. Bd3 Bb7 9. O-O Nbd7 10. Qe2 c5 11. Rfd1 Ne4 12. Bg3 cxd4 13. exd4 Ndf6 14. Rac1 Rc8 15. Bxe4 Nxe4 16. Nxe4 dxe4 17. Ne5 Qe8 18. f4 exf3 19. Nxf3 Bf6 20. Bd6 Be7 21. Bg3 Bf6 22. Bd6 Be7 23. Bg3 1/2-1/2.

Гибралтар Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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