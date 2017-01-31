Новости "Ростов-Дон", "Кубань" и "Лада" победили в матчах женского гандбольного Кубка ЕГФ Матчи четвёртого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные.



"Ростов-Дон", выступающий в группе С, принимал на своей площадке немецкий "Битигхайм". Ростовчанки не оставили соперницам никаких шансов на успех, создав отрыв в первом тайме и доведя встречу до победы - 34:24 (19:11).

Состав "Ростов-Дона": Мария Басараб, Галина Мехдиева, Катрин Лунде (вратари), Ана Паула Родригес (7), Александрина Кабрал Барбоса (7), Анна Вяхирева (5), Анна Сень (4), Сираба Дембеле (3), Майя Петрова (3), Юлия Манагарова (3), Ксения Макеева (2), Ольга Башкирова, Виктория Борщенко, Ольга Черноиваненко, Елена Сливинская.



"Ростов-Дон" лидирует в группе с шестью очками, по четыре очка у венгерского клуба "ЭРД" и норвежского "Бьясен Тронхейм", два - у "Битигхайма".



Краснодарская "Кубань", выступающая в группе B, играла на выезде с немецким "Лейпцигом". Краснодарские гандболистки добились солидного перевеса уже в первом тайме и заставили хозяек капитулировать - 27:33 (12:19).

Состав "Кубани": Виктория Калинина - 1 забитый гол, Ирина Михайлюта (вратари), Екатерина Маренникова (5), Виктория Жилинскайте (5), Яна Ускова (4), Яна Жилинскайте (4), Ольга Горшенина (3), Ирина Антонова (2), Оксана Королёва (2), Марина Судакова (2), Наталья Даньшина (1), Юлия Наливко (1), Ксения Дьяченко, Юлия Гаряева, Виктория Копосова.



"Кубань" имеет шесть очков и лишь по дополнительным показателям уступает французскому клубу "Брест Бретань". Венгерская "Альба Фехервар" имеет четыре очка, у "Лейпцига" очков нет.



Тольяттинская "Лада" в четвёртом туре группы D играла в Германии с "Метцингеном". В первом тайме перевес нашей команды достигал пяти мячей, но к перерыву хозяйки подтянулись - 12:14. Большую часть второго тайма российский клуб также был впереди, но за несколько минут до финальной сирены хозяйки повели - 21:20. И всё же тольяттинские гандболистки вырвали победу - 24:23.

Состав "Лады": Олеся Цивка, Елена Уткина (вратари), Елизавета Малашенко (6), Дарья Самохина (6), Дарья Дмитриева (4), Полина Горшкова (4), Ирина Снопова (2), Виолетта Голец (1), Алёна Носикова (1), Валентина Барынина, Юлия Какмоля, Ксения Карпачева, Александра Санникова, Ольга Щербак.



"Лада" набрала четыре очка и занимает третье место в группе, уступая "Метцингену по дополнительным показателям. Лидирует с шестью очками датский "Нюкёбинг", замыкает таблицу с двумя очками норвежский "Глассверкет".

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