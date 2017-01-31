Новости "Астраханочка" проиграла "Тюрингеру" на старте основного этапа женской гандбольной Лиги чемпионов Основной групповой этап женской Лиги чемпионов по гандболу стартовал в минувшие выходные.



Чемпионки России - гандболистки "Астраханочки", вышедшие из группы предварительного этапа без зачётных очков, проводили стартовый матч группы 1 в Германии с местным "Тюрингером". Встреча прошла с преимуществом немецких гандболисток, выигравших по шесть мячей в каждом тайме и завершивших матч со счётом 34:22 (15:9).



Состав "Астраханочки": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сабирова (9), Екатерина Зеленкова (3), Наталья Чигиринова (2), Светлана Иванова (2), Кристина Кожокарь (2), Светлана Кремнева (1), Людмила Постнова (1), Виктория Шичкина (1), Милана Таженова (1), София Игнатович, Екатерина Левша, Мария Рачителева, Карина Сисенова, Кристина Сорокина.



Ход матча - 3:0, 3:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:4, 8:4, 8:5, 10:5, 10:6, 11:6, 11:7, 12:7, 12:8, 15:8, 15:9; 15:10, 16:10, 16:11, 18:11, 18:12, 20:12, 20:13, 22:13, 22:14, 25:14, 25:15, 27:15, 27:18, 28:18, 28:19, 29:19, 29:20, 31:20, 31:21, 32:21, 32:22, 34:22.



В других матчах группы 1 черногорская "Будучность" уступила лидеру - македонскому "Вардару" со счётом 28:31, а французский "Мец" проиграл венгерскому клубу "Ференцварош - Рейл Карго" - 25:28. "Астраханочка", замыкающая турнирную таблицу, отстаёт от "Меца" и "Тюрингера" на четыре очка.



В группе 2 лидер - венгерский "Дьёри Ауди ЭТО" разгромил словенский "Крим Меркатор" - 39:22, в споре двух датских команд "Мидтьюлланд" обыграл "Эсбьерг" - 38:26, а румынский "Букурешти" и норвежский "Ларвик" сыграли вничью - 26:26.



Турнирное положение.



Группа 1: "Вардар" (Македония) - 9 очков (5 игр), "Ференцварош - Рейл Карго" (Венгрия) - 7(5), "Будучность" (Черногория) - 6(5), "Мец" (Франция) - 4(5), "Тюрингер" (Германия) - 4(5), "Астраханочка" (Россия) - 0(5).



Группа 2: "Дьёри Ауди ЭТО" (Венгрия) - 8(5), "Мидтьюлланд" (Дания) - 6(5), "Крим Меркатор" (Словения) - 6(5), "Ларвик" (Норвегия) - 5(5), "Букурешти" (Румыния) - 3(5), "Эсбьерг" (Дания) - 2(5).

Астрахань, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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