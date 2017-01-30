Новости Хикару Накамура, фото с twitter.com/chessninja Адамс, Накамура и Антон Гихарро лидируют на шахматном турнире в Гибралтаре, Звягинцев идёт 12-м Международный шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival - 2017 продолжается в Габралтаре.



В главном турнире, где 255 шахматистов соревнуются по швейцарской системе, позади шесть туров из десяти. По 5.5 очка из шести возможных набрали три гроссмейстера - англичанин Майкл Адамс, американец Хикару Накамура и испанец Давид Антон Гихарро. В воскресенье в шестом туре Накамура белыми выиграл у француза Максима Лагарда, Адамс - у лидировавшей после четырёх туров китаянки Цзюй Вэньцзюнь, Антон Гихарро - чёрными у израильтянина Эмиля Сутовского. По пять очков имеют англичанин Найджел Шорт, француз Максим Вашье-Лаграв, болгары Веселин Топалов и Иван Чепаринов, китаец Юй Янъи и австриец Валентин Драгнев.



Лучшие из россиян - Вадим Звягинцев, Максим Матлаков и Пётр Свидлер набрали по 4.5 очка и занимают двенадцатое, двадцатое и 26-е места соответственно. По четыре очка имеют Никита Витюгов (30-е место), Екатерина Лагно (40), Сергей Григорьянц (42) и Валентина Гунина (51), по 3.5 очка - Михаил Антипов (63) и Григорий Опарин (102), три очка - Дарья Пустовойтова (114), 2.5 очка - Марк Глуховский (168).



В седьмом туре в понедельник Антон Гихарро сыграет белыми с Никамурой, Вашье-Лаграв - с Адамсом, Чепаринов - с Топаловым, Драгнев - с Юй Янъи, Свидлер - с Шортом, Матлаков - чёрными с Лагардом, Звягинцев - белыми с Даниэлем Фридманом из Германии.



Шестой тур. Найджел Шорт (Англия) - Фабиано Каруана (США).



1. e4 c6 2. Nc3 d5 3. Nf3 Nf6 4. e5 Ne4 5. Ne2 Qb6 6. d4 e6 7. Ng3 c5 8. Bd3 Nc6 9. Nxe4 dxe4 10. Bxe4 cxd4 11. O-O Bd7 12. a3 h6 13. Re1 Rd8 14. h3 g6 15. b4 Bg7 16. Bf4 Ne7 17. Qxd4 Qxd4 18. Nxd4 Ba4 19. Nf3 Nd5 20. Bd2 Bb5 21. Bxd5 Rxd5 22. a4 Bd7 23. c4 Rd3 24. b5 O-O 25. Re3 Rxe3 26. Bxe3 Ra8 27. Rd1 Be8 28. Bc5 f5 29. exf6 Bxf6 30. Bd4 Be7 31. Re1 Bf7 32. Ne5 a6 33. c5 axb5 34. axb5 Be8 35. b6 Rd8 36. c6 bxc6 37. b7 Rb8 38. Rb1 c5 39. Nd7 Bxd7 40. Be5 Re8 41. b8=Q Rxb8 42. Rxb8+ Kf7 43. Rh8 h5 44. Rh7+ Kf8 45. Bd6 Bxd6 46. Rxd7 Be5 47. g3 c4 48. Kf1 c3 49. Ke2 Ke8 50. Rd1 Ke7 51. Kd3 Bf6 52. Ra1 Kf7 53. Ra7+ Ke8 54. Ke4 Kd8 55. Ra4 Ke7 56. Rc4 Kd7 57. Kd3 Ke7 58. Rc7+ Ke8 59. g4 hxg4 60. hxg4 Be5 61. Rc5 Bf6 62. g5 Bg7 63. Rc8+ Kd7 64. Rg8 Bd4 65. f3 Be5 66. Rxg6 Kd6 67. Rg8 Ke7 68. Rc8 Bf4 69. Rc5 Bd2 70. Rc7+ Kd6 71. g6 Kd5 1-0.

Гибралтар Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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