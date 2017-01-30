Новости Уэсли Со, кадр с youtube.com Уэсли Со - победитель шахматного турнира в Нидерландах, Сергей Карякин разделил шестое место Традиционный шахматный фестиваль Tata Steel Chess - 2017 завершился в воскресенье в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



В двенадцатом, предпоследнем туре главного турнира фестиваля чемпион мира норвежец Магнус Карлсен приблизился к лидеру - американцу Уэсли Со, победив чёрными фигурами украинца Павла Эльянова. Левон Аронян из Армении белыми выиграл у голландца Люка ван Вели. Со белыми сыграл вничью с китайцем Вэй И. Вничью закончилось российское противостояние между Сергеем Карякиным и Яном Непомнящим. Ещё один российский гроссмейстер - Дмитрий Андрейкин чёрными разделил очко с Радославом Войташеком из Польши. Миром разошлись также Пентала Харикришна из Индии с венгром Рихардом Раппортом и ещё один индиец - Башкаран Адхибан с голландцем Анишем Гири.



В заключительном, тринадцатом туре Со гарантировал себе единоличное первое место, уже на 28-м ходу завершив в свою пользу партию чёрными против Непомнящего. В центральной партии тура, где встретились участники недавнего матча на первенство мира - Карлсен и Карякин, после напряжённой борьбы была зафиксирована ничья. В итоге чемпион мира финишировал вторым. Карякин разделил шестое место с Эльяновым, сыгравшим чёрными вничью с Гири. Третье-пятое места разделили Адхибан, Аронян и Вэй И. Индийский гроссмейстер чёрными победил Раппорта, Вэй И белыми проиграл Войташеку, а Аронян уступил чёрными Андрейкину, разделившему девятое место с Войташеком и Харикришной, потерпевшим чёрными поражение от ван Вели. Непомнящий занял 12-е место.



Итоговое турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 9 очков; 2. Магнус Карлсен (Норвегия) – 8; 3-5. Башкаран Адхибан (Индия), Левон Аронян (Армения), Вэй И (Китай) – по 7,5; 6-7. Сергей Карякин (Россия), Павел Эльянов (Украина) – по 7; 8. Аниш Гири (Нидерланды) – 6,5; 9-11. Пентала Харикришна (Индия), Дмитрий Андрейкин (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 6; 12. Ян Непомнящий (Россия) – 5; 13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4,5; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 3,5.



13-й тур. Магнус Карлсен (Норвегия) - Сергей Карякин (Россия).



1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 O-O 6. Bg5 d6 7. Nbd2 h6 8. Bh4 g5 9. Nxg5 hxg5 10. Bxg5 Kg7 11. Qf3 Be6 12. b4 Bb6 13. Bd5 a5 14. b5 Nb8 15. Bxb7 Ra7 16. Bd5 Nbd7 17. Nc4 Bxd5 18. exd5 Qe8 19. Ne3 Rg8 20. O-O Nh7 21. Nf5+ Kh8 22. Bh4 Ra8 23. Rae1 f6 24. Re4 Nc5 25. Re3 Nd7 26. d4 Qg6 27. Ne7 Qg4 28. Nxg8 Rxg8 29. Qxg4 Rxg4 30. g3 exd4 31. cxd4 Bxd4 32. Re8+ Rg8 33. Re7 Rg7 34. Re4 Ne5 35. Kg2 Bb6 36. f4 Ng6 37. Kh3 Kg8 38. Rfe1 Kf7 39. Re6 Rg8 40. R1e4 f5 41. Re2 Rh8 42. a4 Kg7 43. Rxg6+ Kxg6 44. Re6+ Kf7 45. Re7+ Kg8 46. Kg2 Nf8 47. Bg5 Rh7 48. Re8 Kf7 49. Rd8 Kg8 50. Re8 Rf7 51. Bh6 Rf6 52. Bg5 Rf7 53. Bh6 1/2-1/2.



Вейк-ан-Зее Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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