Новости Хорватия - Норвегия, фото с francehandball2017.com Сборные Франции и Норвегии сыграют в финале чемпионата мира по гандболу Полуфинальные матчи чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялись в четверг и пятницу в Париже.



В первом полуфинале встречались хозяева - французские гандболисты и обидчики российской сборной на старте плей-офф - команда Словении. Хозяева с первых минут завладели инициативой и завершили первый тайм с перевесом в три мяча. После перерыва французы уверенно контролировали игру и увеличили преимущество в концовке до шести голов - 31:25. Шесть мячей в ворота словенцев забросил Недим Ремили. Сборная Франции завоевала путёвку в финал.



Вторую полуфинальную пару составили сборные Хорватии и Норвегии. На первых минутах хорваты повели с преимуществом в три мяча, но два рывка скандинавов по четыре гола подряд позволили им уйти на перерыв при "+2". Во втором тайме хорваты ликвидировали отставание, и в дальнейшем ни одна из команд не имела преимущества более, чем в два мяча. В концовке два гола норвежцев позволили им перевести игру в овертайм. В дополнительное время первыми получили "+2" хорваты, но из семи следующих мячей шесть забросили норвежские гандболисты, одержавшие волевую победу - 28:25. Шесть голов в активе Бьярте Мюрхола. У проигравших такую же результативность показал Златко Хорват, не реализовавший при этом решающий пенальти в конце основного времени.



Таким образом, в финальном матче в воскресенье сыграют сборные Франции и Норвегии. Бронзовые награды в субботу разыграют команды Словении и Хорватии.



Франция - Словения 31:25 (15:12)

Франция: Версан Жерар, Тьерри Омейе (вратари), Недим Ремили (6), Оливье Ньокас, Даниэль Нарцисс (4), Никола Карабатич (3), Кентен Маэ (4), Тимоти НГессан (2), Вильям Аккамбрай, Люк Абало (2), Седрик Сорендо (1), Мишель Гигу, Людовик Фабрегас (3), Адриан Дипанда (1), Валентин Порте (5), Дика Мем.

Словения: Матевж Скок, Урбан Лесьяк (вратари), Блаж Благотинсек (1), Ник Хенигман, Гаспер Маргуч (3), Вид Кавтичник (2), Блаж Янц (3), Юре Доленец (5), Дарко Цингесар (3), Вид Потеко, Тилен Кодрин, Матей Габер (3), Марко Безьяк (2), Ян Гребенц (2), Миха Зарабец (1), Борут Масковсек.



Ход матча - 1:0, 1:1, 4:1, 4:2, 6:2, 6:5, 7:5, 7:6, 9:6, 9:7, 10:7, 10:8, 13:8, 13:10, 15:10, 15:12; 15:13, 16:13, 16:14, 18:14, 18:15, 19:15, 19:16, 20:16, 20:17, 21:17, 21:18, 23:18, 23:19, 25:19, 25:21, 27:21, 27:23, 28:23, 28:24, 29:24, 29:25, 31:25.



Хорватия - Норвегия 25:28 ОТ (10:12, 12:10, 3:6)

Хорватия: Иван Стеванович, Иван Пешич (вратари), Ловро Михич, Домагож Дивняк (3), Лука Степанчич (3), Яков Гоюн, Йерко Матулич, Златко Хорват (6), Тин Контреч (2), Стипе Мандалинич, Мануэль Штрлек (2), Желько Муса (3), Ловро Йотич, Марко Мамич (5), Лука Себетич (1), Лука Циндрич.

Норвегия: Эспен Кристенсен, Турбьёрн Бергеруд (вратари), Сандер Сагосен (4), Йоаким Нюккеруд, Бьярте Мюрхол (6), Петтер Овербю, Кент Робин Тоннесен (2), Магнус Йондаль (2), Кристиан Бьорнсен (5), Андре Линдбё, Магнус Гуллеруд (2), Магнус Род, Кристиан ОСалливан, Эйвинд Танген (4), Горан Йоханнессен, Эспен Лие Хансен (3).



Ход матча - 2:0, 2:1, 4:1, 4:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:7, 8:7, 8:11, 10:11, 10:12; 12:12, 12:13, 13:13, 13:15, 16:15, 16:16, 18:16, 18:19, 19:19, 19:20, 22:20, 22:22; 24:22, 24:25, 25:25, 25:28.

Париж Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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