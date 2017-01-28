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28.01.2017 12:30
Цзюй Вэньцзюнь, фото с chess-news.ru
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь лидирует после четырёх туров мужского шахматного турнира в Гибралтаре
Шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival 2017 проходит в Гибралтаре.

В главном турнире фестиваля принимают участие 255 шахматистов, в том числе одиннадцать представителей России. Соревнования проходят по швейцарской системе.

Участники турнира провели четыре тура из десяти предусмотренных регламентом. Стопроцентный результат - четыре очка из четырёх имеют второй номер женского рейтинга ФИДЕ, претендентка на титул чемпионки мира китаянка Цзюй Вэньцзюнь и израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский. На пол-очка отстают четырнадцать участников: англичанин Майкл Адамс, россиянин Вадим Звягинцев, француз Максим Лагард, ЭЭдуардо Итуррисага Бонелли из Венесуэлы, француз Максим Вашье-Лаграв, испанец Давид Антон Гуихарро, экс-претендент на титул чемпиона мира израильтянин Борис Гельфанд, француз Лоран Фрессине, чемпионка мира среди женщин китаянка Хоу Ифань, американцы Варужан Акобян и Хикару Накамура, англичанин Дэвид Хауэлл и его соотечественник, ещё один экс-претендент на звание чемпиона мира Найджел Шорт, а также Панаяппан Сетхураман из Индии.

По три очка набрали Никита Витюгов, занимающий 18-е место, Михаил Антипов (20-21), Екатерина Лагно (22), Максим Матлаков (34) и Пётр Свидлер (36), по 2.5 очка - Сергей Григорьянц (53) и Дарья Пустовойтова (87-89), по два очка - Валентина Гунина (112), Марк Глуховский (125) и Григорий Опарин (133).

Отметим не самый удачный старт некоторых фаворитов. Лучший по рейтингу - американец Фабиано Каруана занимает 26-е место, набрав три очка. Чемпион мира по блицу, украинский ветеран Василий Иванчук с тремя очками идёт 38-м. На пять позиций выше экс-чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов. Двадцатку с тремя очками замыкает китайский гроссмейстер Юй Янъи.

Завершится турнир 2 февраля.
Города:
Гибралтар
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/28/109974.html
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