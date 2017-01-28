Новости Вэй И, фото с chess-portal.net Карякин проиграл Вэй И в 11-м туре шахматного турнира в Нидерландах Одиннадцатый тур традиционного международного турнира по шахматам Tata Steel Chess - 2017 состоялся в пятницу в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



Неудачным стал тур для российского гроссмейстера Сергея Карякина, игравшего чёрными с Вэй И из Китая. Получив после дебюта трудную позицию в берлинском варианте испанской партии, россиянин не смог исправить положение и уже после тридцати ходов был вынужден остановить часы. После этого поражения Карякин опустился со второго-шестого на шестое-седьмое места. Китайский гроссмейстер занимает теперь чистое второе место.



Ещё два российских шахматиста - Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин играли свои партии белыми и завершили их вничью. Андрейкин разделил очко с лидером турнира американцем Уэсли Со, а Непомнящий разошёлся миром с украинцем Павлом Эльяновым. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми сыграл вничью с Башкараном Адхибаном из Индии. Миром завершили свои партии также поляк Радослав Войташек с армянином Левоном Ароняном, голландец Аниш Гири с Пенталой Харикришной из Индии и венгр Рихард Раппорт с голландцем Люком ван Вели.



Турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 7,5 очка; 2. Вэй И (Китай) – 7; 3-5. Левон Аронян (Армения), Павел Эльянов (Украина), Магнус Карлсен (Норвегия) – по 6,5; 6-7. Сергей Карякин (Россия), Башкаран Адхибан (Индия) – по 6; 8-9. Пентала Харикришна (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 5,5; 10-12. Дмитрий Андрейкин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 4,5; 13. Рихард Раппорт (Венгрия) – 4; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 2,5.



11-й тур. Вэй И (Китай) - Сергей Карякин (Россия).



1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d3 Bc5 5.c3 0-0 6.Bxc6 bxc6 7.Nxe5 d5 8.d4 Bb6 9.0-0 dxe4 10.Bg5 c5 11.Nd2 cxd4 12.Nxe4 dxc3 13.Qf3 Bb7 14.Bxf6 Bxe4 15.Qxe4 Qxf6 16.Nd7 Qg6 17.Qxg6 hxg6 18.Nxf8 cxb2 19.Rab1 Kxf8 20.Rfd1 Ke7 21.Rxb2 g5 22.Rbd2 Rh8 23.g3 Rh5 24.Kg2 Kf6 25.h3 Rh6 26.Rd8 Ke7 27.R1d7+ Ke6 28.Rd2 Rf6 29.Rg8 Rg6 30.Re8+ Kf6

1-0. Вейк-ан-Зее Карякин Сергей Александрович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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