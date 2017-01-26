Новости "Астраханочка", "Ростов-Дон", "Лада" и "Динамо-Синара" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу Очередные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Астрахани, Ростове-на-Дону, Тольятти и Волгограде.



"Астраханочка" принимала уфимский клуб "Уфа-Алиса". Выиграв шесть мячей в первом тайме, хозяйки затем уверенно довели матч до победы - 32:24. Восемь мячей в составе победительниц забросила Мария Рачителева. У проигравших семь голов на счету Алины Ирининой. "Астраханочка" по набранным очкам идёт вровень с лидером - "Ростов-Доном", сыграв на два матча больше.



"Ростов-Дон" принимал "АГУ-Адыиф" из Майкопа. Выиграв шесть мячей до перерыва и семь - после него, хозяйки записали на свой счёт крупную победу - 33:20. Семь мячей забросила Виктория Борщенко. Проигравших не спасли восемь голов Лады Самойленко. Ростовчанки лидируют, выиграв все двенадцать матчей. "АГУ-Адыиф" идёт десятым.



Тольяттинская "Лада" играла на своей площадке со звенигородской "Звездой". К перерыву хозяйки получили перевес в три мяча, который превратили в итоговые "+8" - 33:25. У победительниц рубежа в десять голов достигла Дарья Самохина. "Лада" пока сохраняет третью позицию, имея по потерянным очкам хорошие шансы на второе место. "Звезда" занимает шестую строчку турнирной таблицы.



В Волгограде встречались "Динамо-Синара" и "Уфа-Алиса". Встреча прошла при полном преимуществе хозяек и завершилась с разгромным счётом - 38:18. Двенадцать голов в составе победительниц на счету Анастасии Сусловой. "Динамо-Синара" занимает пятое место. "Уфа-Алиса" проиграла все четырнадцать матчей со старта чемпионата.



"Астраханочка" (Астрахань) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 32:24 (18:12)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Анастасия Ваганова, Кира Трусова (вратари), Людмила Постнова, Мария Рачителева (8), Кристина Сорокина, Светлана Иванова (1), Карина Сабирова (3), Екатерина Левша (5), Милана Таженова (3), Светлана Кремнева (2), Наталья Чигиринова (1), Виктория Шичкина (2), Софья Игнатович (4), Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (1).

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова, Тамара Барнева, Мария Будилина (2), Алиса Сакаева (3), Екатерина Бобина (1), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (7), Мария Белова (2), Альбина Мурзалиева (2), Мария Тарасова (4), Екатерина Головачёва.



"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "АГУ-Адыиф" (Майкоп) 33:20 (18:12)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (3), Майя Петрова (3), Анна Сень (4), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова, Анна Вяхирева (4), Владлена Бобровникова (1), Ксения Макеева (3), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (3), Александрина Кабрал Барбоса (2), Виктория Борщенко (7).

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Наталья Тормозова, Людмила Баскакова (вратари), Инесса Неупокоева (3), Юлия Куцевалова (1), Милана Шевацукова (1), Наталья Еремченко, Елена Портягина (1), Дарья Щербина, Милица Грбавчевич (3), Татьяна Кириллова, Лада Самойленко (8), Александра Давиденко, Ульяна Шавина, Ольга Исаченко (1), Виктория Смоленцева (2).



"Лада" (Тольятти) - "Звезда" (Звенигород) 33:25 (15:12)

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (10), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец, Александра Санникова, Варвара Юрьева, Ольга Щербак (3), Алёна Носикова (3), Елизавета Малашенко, Валентина Барынина (1), Ксения Карпачева (1), Анна Краснова, Ирина Снопова (4).

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская (1), Наталья Винюкова (6), Виктория Климанцева (4), Марианна Егорова (1), Мария Галай, Анастасия Листопад (2), Дарья Одрузова (1), Наталья Курбанова (1), Наталья Никитина, Анастасия Алексеева (1), Анастасия Илларионова, Мария Дудина (1), Алёна Амельченко (1), Анна Шукалова (6).



"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 38:18 (17:12)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (3), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (12), Полина Ведехина (1), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (3), Юлия Маркова (3), Валерия Ганичева, Евгения Петрова (3), Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян (3), София Синицына (3), Анастасия Макина (6).

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова, Тамара Барнева, Мария Будилина, Алиса Сакаева (4), Екатерина Бобина (1), Сузанна Гиголян (2), Алина Иринина (6), Мария Белова (3), Альбина Мурзалиева, Мария Тарасова (2), Екатерина Головачёва.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 24 очка (12 игр), "Астраханочка" (Астрахань) - 24(14), "Лада" (Тольятти) - 22(12), "Кубань" (Краснодар) - 16(11), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 13(12), "Звезда" (Звенигород) - 12(12), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(12), "Луч" (Москва) - 7(13), "Университет" (Ижевск) - 5(12), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 5(12), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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