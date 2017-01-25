Новости Кисэносато сумо, фото с internationalpress.jp Озэки Кисэносато выиграл Хацу басё и получил звание йокодзуны Первый в году японский профессиональный турнир по сумо - Хацу басё состоялся с 8 по 22 января в Токио.



Единоличным победителем турнира стал озэки Кисэносато, выигравший четырнадцать поединков из пятнадцати. После завершения турнира решением специальной комиссии ему был присвоен высший титул в японском профессиональном сумо - йокодзуна. Кисэносато стал 72-м йокодзуной в истории и первым с 1998 года удостоенным этого звания японцем - в последние годы ведущие позиции занимают сумоисты из Монголии.



Двенадцать поединков выиграл десятый маэгасира Запада Сококурай. По одиннадцать побед одержали йокодзуна Хакухо, комусуби Такаясу, первый маэгасира Запада Митакэуми, десятый маэгасира Востока Таканоива и тринадцатый маэгасира Запада Итинодзё. Десять поединков выиграл пятый маэгасира Востока Такэкадзэ, по девять - сикивакэ Тамаваси, восьмой маэгасира Востока Хокутофудзи и восьмой маэгасира Запада Тиёнокуни. Йокодзуна Какурю из-за травмы провёл лишь одиннадцать поединков, одержав всего пять побед.



Российский сумотори Амур (Николай Иванов), выступающий во втором по рангу дивизионе - дзюрё, дважды по ходу турнира получал травмы и завершимл басё с пятью победами. Аврора (Анатолий Михаханов), выступающий в четвёртом дивизионе (сандаммэ), выиграл четыре поединка из семи.

Токио Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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