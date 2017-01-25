На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Автомобильный спорт
Фехтование
Регби
Настольный хоккей
Американский футбол
Индорхоккей
Водное поло
Хоккей с мячом (бенди)
Парусный спорт
Гольф
Экстремальный спорт
Мотоциклетный спорт
Го
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Сумо
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
25.01.2017 21:33
Кисэносато сумо, фото с internationalpress.jp
Озэки Кисэносато выиграл Хацу басё и получил звание йокодзуны
Первый в году японский профессиональный турнир по сумо - Хацу басё состоялся с 8 по 22 января в Токио.

Единоличным победителем турнира стал озэки Кисэносато, выигравший четырнадцать поединков из пятнадцати. После завершения турнира решением специальной комиссии ему был присвоен высший титул в японском профессиональном сумо - йокодзуна. Кисэносато стал 72-м йокодзуной в истории и первым с 1998 года удостоенным этого звания японцем - в последние годы ведущие позиции занимают сумоисты из Монголии.

Двенадцать поединков выиграл десятый маэгасира Запада Сококурай. По одиннадцать побед одержали йокодзуна Хакухо, комусуби Такаясу, первый маэгасира Запада Митакэуми, десятый маэгасира Востока Таканоива и тринадцатый маэгасира Запада Итинодзё. Десять поединков выиграл пятый маэгасира Востока Такэкадзэ, по девять - сикивакэ Тамаваси, восьмой маэгасира Востока Хокутофудзи и восьмой маэгасира Запада Тиёнокуни. Йокодзуна Какурю из-за травмы провёл лишь одиннадцать поединков, одержав всего пять побед.

Российский сумотори Амур (Николай Иванов), выступающий во втором по рангу дивизионе - дзюрё, дважды по ходу турнира получал травмы и завершимл басё с пятью победами. Аврора (Анатолий Михаханов), выступающий в четвёртом дивизионе (сандаммэ), выиграл четыре поединка из семи.   
Города:
Токио
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/25/109966.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
25.01.2017 21:33
Озэки Кисэносато выиграл Хацу басё и получил звание йокодзуны
30.11.2016 22:01
Йокодзуна Какурю стал победителем турнира по сумо Кюсю басё
29.09.2016 19:32
Озэки Гойэдо выиграл турнир по сумо Аки басё
27.07.2016 22:19
Йокодзуна Харумафудзи выиграл турнир по сумо Нагоя басё, россиянин Амур выиграл девять поединков во втором дивизионе
26.05.2016 18:21
Йокодзуна Хакухо выиграл турнир по сумо Нацу басё, россиянин Амур выбыл из высшего дивизиона
01.04.2016 20:02
Йокодзуна Хакухо выиграл весенний турнир по сумо в Осаке, россиянин Амур победил в семи поединках
04.09.2015 19:50
Сборная России стала победителем чемпионата мира по сумо
Все новости
Сюжеты
В мире. IX Всемирные игры 2013 в Кали, Колумбия
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
В России. Всемирные игры боевых искусств 2013
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
28.10.2013 14:21
Фото. Сумо. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
20.07.2009 21:31
Видео. Всемирные Игры 2009. Сумо
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 