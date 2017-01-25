Новости Франция - Швеция, фото с zimbio.com Сборные Норвегии, Франции, Хорватии и Словении вышли в полуфинал чемпионата мира по гандболу Четвертьфинальные матчи чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялись во вторник во Франции.



В первом четвертьфинале встречались сборные Норвегии и Венгрии. Со старта захватив лидерство, скандинавская команда контролировала игру. Во втором тайме преимущество достигало девяти мячей. В концовке венгеры сократили разрыв, но победа осталась за командой Норвегии - 31:28.



Сборная Франции встречалась с командой Швеции. Большую часть первого тайма хозяева чемпионата вели в счёте, но к перерыву шведы перехватили инициативу. Во втроом тайме первый рывок французов скандинавам удалось нейтрализовать, сравняв счёт и даже получив минимальный перевес, но ещё четыре подряд гола за несколько минут до конца стали переломными. 33:30 - непростая победа хозяев.



Сборная Испании встречалась с командой Хорватии. Первый тайм проходил с переменным устехом и завершился с перевесом хорватов в два мяча. После перерыва им удалось довести разницу до "+5" и до последних минут сохранять преимущество. В концовке испанцы сравняли счёт - 28:28, но последнее слово осталось на представителями Балкан, добившимися трудной победы - 30:29.



Последнюю путёвку в полуфинал разыгрывали сборные Словении и Катара. Первый тайм проходил с серьёзным перевесом словенцев, и лишь перед перерывом катарцы сократили отставание до трёх мячей. После перерыва разрыв достиг девяти голов. В конце встречи катарская команда забросила шесть мячей подряд, но и этого не хватило для спасения - 32:30 в пользу обидчиков сборной России.



В первом полуфинальном матче в четверг сыграют сборные Франции и Словении. Вторую путёвку в финал в пятницу разыграют хорваты и норвежцы.



Норвегия - Венгрия 31:28 (17:10).

Ход матча - 1:0, 1:1, 6:1, 6:2, 8:2, 8:3, 9:3, 9:4, 11:4, 11:6, 12:6, 12:8, 14:8, 14:9, 15:9, 15:10, 17:10; 17:11, 18:11, 18:12, 19:12, 19:13, 20:13, 20:14, 23:14, 23:16, 26:16, 26:18, 27:18, 27:19, 28:19, 28:20, 29:20, 29:23, 30:23, 30:25, 31:25, 31:28.



Франция - Швеция 33:30 (15:16)

Ход матча - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 6:4, 6:5, 7:5, 7:6, 8:6, 8:7, 9:7, 9:8, 10:8, 10:9, 11:9, 11:10, 12:10, 12:11, 13:11, 13:14, 14:14, 14:16, 15:16; 15:17, 17:17, 17:18, 20:18, 20:19, 22:19, 22:20, 23:20, 23:23, 24:23, 24:25, 25:25, 25:26, 29:26, 29:27, 30:27, 30:28, 31:28, 31:29, 32:29, 32:30, 33:30.



Испания - Хорватия 29:30 (15:17)

Ход матча - 2:0, 2:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5, 5:6, 8:6, 8:9, 9:9, 9:11, 11:11, 11:13, 12:13, 12:14, 14:14, 14:16, 15:16, 15:17; 16:17, 16:21, 18:21, 18:23, 20:23, 20:24, 22:24, 22:25, 24:25, 24:27, 26:27, 26:28, 28:28, 28:30, 29:30.



Словения - Катар 32:30 (18:15)

Ход матча - 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 5:2, 5:3, 7:3, 7:4, 8:4, 8:5, 10:5, 10:8, 12:8, 12:9, 13:9, 13:10, 14:10, 14:11, 16:11, 16:12, 17:12, 17:13, 18:13, 18:15; 21:15, 21:17, 22:17, 22:18, 27:18, 27:19, 28:19, 28:20, 29:20, 29:22, 30:22, 30:24, 32:24, 32:30.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/25/109963.html