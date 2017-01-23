Новости Сергей Карякин, фото с ruchess.ru Со сохранил лидерство после восьми туров шахматного турнира в Нидерландах, Карякин догнал Карлсена Партии седьмого и восьмого туров состоялись в минувшие выходные на традиционном международном турнире по шахматам Tata Steel Chess - 2017, продолжающемся в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



В седьмом туре российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу белыми фигурами над Левоном Ароняном из Армении. Вэй И из Китая белыми переиграл голландца Люка ван Вели, а Радослав Войташек из Польши уступил белыми Башкарану Адхибану из Индии. Два других представителя России сыграли свои парти вничью белыми: Дмитрий Андрейкин - с Пенталой Харикришной из Индии, а Ян Непомнящий - с венгром Рихардом Раппортом. В центральной партии тура лидер турнира - американец Уэсли Со белыми сыграл вничью с экс-лидером - украинцем Павлом Эльяновым. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен разделил очко с голландцем Анишем Гири.



В восьмом туре главным событием стало поражение Карлсена, уступившего чёрными Раппорту. Андрейкин также чёрными проиграл Адхибану, а Аронян белыми взял верх над Гири. Карякин белыми сыграл вничью с Со, сохранившим лидерство, и догнал Карлсена, находясь в группе, отстающей от лидера на очко. Второе место делят Вэй И, сыгравший чёрными вничью с Харикришной, и Эльянов, миром завершивший партию белыми с Войташеком. Непомнящий чёрными сыграл вничью с ван Вели.



Турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 5,5 очка; 2-3. Вэй И (Китай), Павел Эльянов (Украина) – по 5; 4-7. Башкаран Адхибан (Индия), Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия), Магнус Карлсен (Норвегия) – по 4,5; 8-9. Пентала Харикришна (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 4; 10-11. Дмитрий Андрейкин (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 3,5; 12-13. Рихард Раппорт (Венгрия), Ян Непомнящий (Россия) – по 3; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 1,5.



Седьмой тур. Сергей Карякин (Россия) - Левон Аронян (Армения).



1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 O-O 6. h3 d5 7. exd5 Nxd5 8. Re1 Be6 9. c3 Bb6 10. Bb3 f6 11. d4 Bf7 12. dxe5 Nxe5 13. Bxd5 Bxd5 14. Nxe5 fxe5 15. Be3 Bc6 16. Nd2 Qf6 17. Qe2 Qg6 18. f3 Rad8 19. Bxb6 axb6 20. Ne4 Rf4 21. Rad1 Rdf8 22. Qc4+ Kh8 23. Kh2 h6 24. Rd2 Kh7 25. Qd3 Kh8 26. Rde2 Qe6 27. b3 R4f7 28. Qe3 Re7 29. Qf2 Qd5 30. Re3 Qa5 31. Qb2 Rfe8 32. c4 Bd7 33. Nc3 c6 34. Ne4 Re6 35. Rd1 Bc8 36. b4 Qa8 37. Nd6 R8e7 38. Red3 Rd7 39. Qc2 Ree7 40. Qf2 Qb8 41. Qxb6 e4 42. fxe4 Rxe4 43. Qf2 Kg8 44. Qg3 Ree7 45. c5 Qc7 46. Nf5 Qxg3+ 47. Rxg3 Rf7 48. Nxh6+ Kh7 49. Nxf7 Rxd1 50. Re3 Bf5

51. Nd6 Bb1 52. a4 Bc2 53. a5 Rb1 54. Rc3 Bb3 55. Nxb7 Bd5 56. a6 Rxb4 57. Ra3 Rb2 58. h4 1-0. Вейк-ан-Зее Карякин Сергей Александрович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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