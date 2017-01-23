Новости Сборная России уступила команде Словении в 1/8 финала чемпионата мира по гандболу Матчи 1/8 финала чемпионата мира по гандболу среди мужских команд состоялись в субботу и воскресенье во Франции.



Сборная России встречалась в Париже с командой Словении. Первый тайм проходил в упорной борьбе, где ни одной из команд не удавалось уйти в отрыв более, чем в два мяча. Как раз "+2" имела к перерыву наша команда, но на первых минутах второго тайма словенцы сравняли счёт, а затем планомерно наращивали превосходство, дорстигшее к середине тайма пяти мячей. Переломимть ход игры россиянам не удалось, и к финальной сирене на табло горели цифры 32:26 в пользу словенских гандболистов. По пять мячей в ворота соперников забросили Даниил Шишкарёв и Александр Деревень.



Таким образом, подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина не сумели выйти в четвертьфинал и покидают турнир. По дополнительным показателям сборная России классифицирована на двенадцатом месте.



В четертьфинале сборная Словении встретится с командой Катара, неожиданно переигравшей сборную Германии - 21:20 (9:10). Ещё одна сенсация произошла в матче между венгами и датчанами - венгерские гандболисты победили со счётом 27:25 (13:12). За выход в полуфинал венгры сразятся со сборной Норвегии, обыгравшей македонцев - 34:24 (12:10). Хозяева турнира - французы не оставили шансов исландцам - 31:25 (14:13) и встретятся в четвертьфинале со шведами, разгромившими сборную Белоруссии - 41:22 (24:11). Испанцы в упорной борьбе одолели бразильцев - 28:27 (16:18) и разыграют путёвку в полуфинал с хорватами, сломившими сопротивление сборной Египта - 21:19 (13:7).



Матчи 1/4 финала состоятся во вторник.



Россия - Словения 26:32 (15:13)

Состав сборной России: Вадим Богданов (0 отражённых бросков из 1), Дмитрий Павленко (2/14), Виктор Киреев (8/27) - вратари, Дмитрий Киселёв, Даниил Шишкарёв (5), Дмитрий Ковалёв (1), Александр Шкуринский, Александр Черноиванов (1), Александр Деревень (5), Михаил Чипурин, Глеб Калараш (3), Сергей Шельменко (4), Тимур Дибиров (3), Игорь Сорока, Азат Валиуллин (1), Дмитрий Житников (3).

Париж Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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