21.01.2017 22:55
фото с molomo.ru
Аскар Хусаинов, Артемий Пищальников, Ким Шахов и Артём Черных победили в первенстве России по го
Первенство России по го среди детей, юношей и юниоров в возрастных категориях до девяти, 12, 16 и 20 лет состоялось в Казани.
Победу в детском турнире в категории до девяти лет одержал Аскар Хусаинов из Казани, набравший десять очков. На втором месте его земляк Руслан Тарасов с девятью очками. Восемь очков и бронзовая медаль - у москвича Егора Лаврова.
Лучшим в возрасте до 12 лет стал Артемий Пищальников из Соликамска. Серебряную награду завоевал москвич Никита Прикарев, бронзовую - ещё один представитель столицы Рахмат Деменьшин. Все три призёра набрали по семь очков, а итоговые места распределились по коэффициенту.
Золотую медаль в категории до 16 лет завоевал москвич Ким Шахов с шестью очками. Пять очков и серебряная медаль - у Андрея Мраморова из Москвы. Пять участников набрали по четыре очка. По коэффициенту бронзовым призёром стал Никита Семёнов из Тольятти.
В категории до 20 лет первенствовал Антон Черных из Жуковского, набравший четыре очка. Серебро с тремя очками завоевал Степан Попов из Казани, два очка и бронзовая медаль - у москвича Артёма Худолеева, - сообщает сайт Российской федерации го.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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