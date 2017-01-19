Новости "Астраханочка" и "Лада" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу Очередные матчи предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Звенигороде, Москве и Тольятти.



Звенигородская "Звезда" принимала действующих чемпионок страны - гандболисток "Астраханочки". Вчистую проиграв первый тайм, подмосковная команда чуть сократила отставание во втором, но уйти от поражения не смогла - 24:30. Семь мячей в ворота хозяек забросила Людмила Постнова. У проигравших по пять голов на счету Натальи Винюковой и Марии Дудиной. "Звезда" занимает пятую строчку турнирной таблицы.



Через день "Астраханочка" провела матч в Москве против "Луча". Хозяйки оказали фаворитам достойное сопротивление, но всё же уступили четыре мяча - 25:29. У победительниц семь заброшенных мячей в активе Карины Сабировой. У проигравших пять голов на счету Екатерины Матлашовой. "Астраханочка" после этой победы догнала по очкам лидера "Ростов-Дон", но уступает ростовчанкам по дополнительным показателям и провела на два матча больше. "Луч" занимает восьмое место.



Тольяттинская "Лада" принимала "Ставрополье-СКФУ" из Ставрополя. Хозяйки практически решили судьбу матча в первом тайме, заработав к перерыву "+9". Во второй половине "Лада" уверенно довела матч до победы - 32:21. Восемь мячей в ворота ставропольского клуба забросила Дарья Дмитриева. У проигравших шесть голов на счету Екатерины Нефёдовой. "Лада" идёт в турнирной таблице третьей, имея шанс благодаря двум матчам в запасе обойти "Астраханочку". "Ставрополье-СКФУ" располагается на седьмой позиции.



"Звезда" (Звенигород) - "Астраханочка" (Астрахань) 24:30 (9:16)

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская, Наталья Винюкова (5), Виктория Климанцева (1), Марианна Егорова (2), Мария Галай (2), Анастасия Листопад (2), Дарья Одрузова, Наталья Курбанова (1), Наталья Никитина, Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова (3), Мария Дудина (5), Анна Шукалова (3).

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (2), Людмила Постнова (7), Мария Рачителева, Кристина Сорокина (2), Карина Сабирова (4), Екатерина Левша (3), Милана Таженова, Светлана Кремнева (3), Наталья Чигиринова (5), Виктория Шичкина, Софья Игнатович, Екатерина Зеленкова (1), Кристина Кожокарь (3), Яна Емельяненка.



"Луч" (Москва) - "Астраханочка" (Астрахань) 25:29 (13:16)

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова (3), Екатерина Юрина (2), Анастасия Ершова (1), Дарья Гусева, Диана Матросова, Екатерина Садакова (4), Александра Борисова (1), Екатерина Мухина, Юлия Семёнова, Оксана Пантус (4), Екатерина Атькова (1), Екатерина Матлашова (5), Анна Бурова (4), Екатерина Дорошенко.

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (1), Людмила Постнова (3), Мария Рачителева (2), Кристина Сорокина (1), Светлана Иванова, Карина Сабирова (7), Екатерина Левша (1), Милана Таженова, Светлана Кремнева (2), Наталья Чигиринова (3), Виктория Шичкина, Софья Игнатович (1), Екатерина Зеленкова (3), Кристина Кожокарь (5).



"Лада" (Тольятти) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) 32:21 (19:10)

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля, Дарья Самохина (5), Дарья Дмитриева (8), Виолетта Голец (5), Варвара Юрьева, Ольга Щербак, Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (5), Анастасия Портягина (1), Валентина Барынина (3), Ксения Карпачева, Анна Краснова (1).

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова (3), Екатерина Калинина, Екатерина Баркалова (5), Олеся Кирий (1), Регина Мысак (3), Анастасия Пастух (1), Дарья Шебалкова (1), Зурета Коблева (1), Елена Лунина, Екатерина Нефёдова (6), Елена Стрельцова.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 22 очка (11 игр), "Астраханочка" (Астрахань) - 22(13), "Лада" (Тольятти) - 20(11), "Кубань" (Краснодар) - 16(11), "Звезда" (Звенигород) - 12(11), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 11(11), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(12), "Луч" (Москва) - 7(13), "Университет" (Ижевск) - 5(12), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 5(11), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(12).

Звенигород, городской округ, Москва, Тольятти Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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