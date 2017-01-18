Новости Павел Эльянов, фото с nc4.info Эльянов одержал третью победу, россияне сыграли вничью в четвёртом туре шахматного турнира в Нидерландах Четвёртый тур традиционного международного турнира по шахматам Tata Steel Chess - 2017 состоялся во вторник в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).



Украинский гроссмейстер Павел Эльянов упрочил лидерство, одержав третью победу в турнире, на этот раз чёрными фигурами над Башкараном Адхибаном из Индии. На пол-очка от Эльянова отстают чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. Карлсен одержал победу белыми над китайцем Вэй И, а Со чёрными переиграл голландца Люка ван Вели.



Все три российских гроссмейстера завершили свои партии вничью. Сергей Карякин миром завершил партию чёрными с Пенталой Харикришной из Индии. Дмитрий Андрейкин чёрными сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. Ян Непомнящий чёрными разделил очко с Левоном Ароняном из Армении. Мирным исходом завершилась и партия между венгром Рихардом Раппортом и поляком Радославом Войташеком.



В среду на турнире первый выходной день. Пятый тур состоится в четверг в Роттердаме, затем участники вернутся в Вейк-ан-Зее.



Турнирное положение: 1. Павел Эльянов (Украина) – 3,5; 2-3. Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США) – по 3; 4-5. Сергей Карякин (Россия), Пентала Харикришна (Индия) – по 2,5; 6-9. Вэй И (Китай), Левон Аронян (Армения), Дмитрий Андрейкин (Россия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 2; 10-11. Ян Непомнящий (Россия), Радослав Войташек (Польша) – по 1,5; 12-13. Рихард Раппорт (Венгрия), Башкаран Адхибан (Индия) – по 1; 14. Люк ван Вели (Нидерланды) – 0,5.



Четвёртый тур. Башкаран Адхибан (Индия) - Павел Эльянов (Украина).



1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. Qc2 c5 7. cxd5 Nxd5 8. dxc5 Be7 9. Bd2 O-O 10. Rd1 bxc5 11. e4 Nxc3 12. Bxc3 Qb6 13. Ne5 Rd8 14. Rxd8+ Qxd8 15. Bb5 a6 16. Ba4 Qc7 17. O-O Nc6 18. Nxc6 Bxc6 19. Rd1 Bb5 20. Bb3 h5 21. g3 Qb7 22. Ba2 Bc6 23. Bb1 Qb5 24. Qd2 Rd8 25. Qe1 h4 26. Rxd8+ Bxd8 27. Qd1 Ba5 28. Bxa5 Qxa5 29. gxh4 c4 30. Qe2 c3 31. bxc3 Qxa3 32. Kg2 a5 33. Qc4 Qa4 34. Qxa4 Bxa4 35. Ba2 Bc2 36. Kf3 e5 37. Ke3 a4 38. Bd5 a3 39. Ba2 Kf8 40. f3 Ke7 41. Kd2 Ba4 42. Kc1 f5 43. exf5 Bc6 44. Kd2 Bxf3 45. c4 Kf6 46. Ke3 Bc6 47. Bb3 Kxf5 48. h3 Ke6 49. Ba2 Kd6 50. Kd3 Kc5 51. Kc3 e4 52. Bb3 Be8 53. Bd1 e3 54. Be2 Bf7 55. Kb3 Bxc4+ 56. Bxc4 a2 0-1. Вейк-ан-Зее Карякин Сергей Александрович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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