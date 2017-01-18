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18.01.2017 17:46
Даниил Шишкарёв, фото с sport.ru
Российские гандболисты уступили французам в матче чемпионата мира
Очередные матчи состоялись во вторник на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, продолжающемся во Франции.

Сборная России встречалась в четвёртом туре группы A с хозяевами турнира - французскими гандболистами. С первых минут французы захватили инициативу, постепенно отрываясь в счёте. К концу первого тайма перевес хозяев составил пять мячей. Во вторые тридцать минут французы развили успех и добились убедительной победы со счётом 35:24 (16:11). Самым результативным в нашей команде с шестью голами стал Даниил Шишкарёв.

Подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина занимают третье место в группе, уступая французам и норвежцам. Чтобы сохранить эту позицию, россиянам необходимо победить в последнем туре в четверг сборную Бразилии. В других матчах нашей группы во вторник норвежцы победили бразильцев - 39:26 (18:13), а сборная Польши одолела команду Японии - 26:25 (9:11).

В группе B, с представителем которой россияне сыграют в 1/8 финала, сборные Словении и Туниса сыграли вничью - 28:28 (15:13), а сборная Анголы проиграла исландцам - 19:33 (8:16). В группе C сборная Германии победила команду Саудовской Аравии - 38:24 (21:13).

Россия - Франция 24:35 (11:16)
Состав сборной России: Вадим Богданов (2 отражённых броска из 9), Виктор Киреев (5/33) - вратари, Дмитрий Киселёв (1), Даниил Шишкарёв (6), Дмитрий Ковалёв (4), Александр Шкуринский (1), Александр Черноиванов, Павел Атьман (2), Сергей Горбок, Михаил Чипурин (2), Глеб Калараш, Сергей Шельменко (2), Тимур Дибиров, Игорь Сорока (2), Азат Валиуллин, Дмитрий Житников (4).

Ход игры: 0:1, 1:1, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5, 4:5, 4:7, 5:7, 5:8, 6:8, 6:9, 7:9, 7:10, 8:10, 8:11, 9:11, 9:13, 10:13, 10:14, 11:14, 11:16; 12:16, 12:17, 13:17, 13:18, 14:18, 14:20, 16:20, 16:22, 17:22, 17:24, 18:24, 18:26, 19:26, 19:27, 20:27, 20:28, 21:28, 21:32, 22:32, 22:34, 23:34, 23:35, 24:35.   

Турнирное положение.

Группа A: Франция - 8 очков (4 игры), Норвегия - 6(4), Россия - 4(4), Бразилия - 4(4), Польша - 2(4), Япония - 0(4).

Группа B: Словения - 7(4), Испания - 6(3), Македония - 4(3), Исландия - 3(4), Тунис - 2(4), Ангола - 0(4).

Группа C: Германия - 6(3), Хорватия - 6(3), Венгрия - 2(3), Белоруссия - 2(3), Чили - 2(3), Саудовская Аравия - 0(3).

Группа D: Дания - 6(3), Швеция - 4(3), Катар - 4(3), Египет - 4(3), Бахрейн - 0(3), Аргентина - 0(3).
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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/18/109936.html
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